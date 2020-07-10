Microsoft Flight Simulator’ın Kapalı Beta Tarihi Açıklandı

Asobo Studios tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator’ın 30 Temmuz’da kapalı betaya gireceği açıklandı. Oyunun kapalı betasına katılmak için Xbox Insider programına dahil olmanız gerekiyor.

Daha önce paylaşılan oyun içi görsellerinde gerçekliği sorgulatan Microsoft Flight Simulator, başarılı alfa sürümünden sonra şimdi de kapalı betaya çıkacak. Asobo Studios’un geliştirdiği oyun, 30 Temmuz’da kapalı betaya girecek. Eğer oyunu kapalı betadayken deneyimlemek istiyorsanız, öncelikle bir Xbox Insider programına dahil olmanız gerekiyor. Xbox Insider programı ücretsiz olsa da bir davet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Alfa sürümünde oyuna erişen herkesin kapalı betada da Microsoft Flight Simulator’u deneyimleyebileceği açıklandı.

Alfa sürümüne erişmek için başvursanız dahi oyuna erişemeyenlerdenseniz, öncelikli olarak mail kutunuzu bir kontrol etmenizi öneriyoruz. Zira Microsoft, bugün yeni bir davetiye dalgası gönderdi.

Asobo Studios tarafından geliştirilen oyunun kapalı betasında, alfa sürümünden farklı olarak bazı ince ayarlar yapıldı. Hemen hemen her uçağa bazı küçük dengelemeler getiren Asobo Studios, genele bakıldığında ise çok da önemli yenilikler yapmamış gibi görünüyor. Elbette, oyunu üst seviyelerde oynamayı seven kişiler için bu ince ayarlar dahi son derece önemli olacaktır. Ayrıca bu ince ayarlar, oyunun final sürümüne hazır olduğunun da bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Ne zaman çıkacak?

Microsoft Flight Simulator’ın 30 Temmuz’da kapalı betaya çıkacağı açıklansa da resmi çıkış tarihi hakkında hala net bir açıklama yapılmadı. Yine de şirketten yapılan açıklamaya göre oyun 2020’de yayınlanmış olacak. Microsoft Flight Simulator’ın kapalı betaya da çok yakında gireceğini göz önünde bulundurursak sonbahar aylarında çıkış yapacağını öngörebiliriz.