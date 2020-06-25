Flight Simulator 2020 ile Flight Simulator X Karşılaştırıldı

Flight Sim isimli bir YouTube kanalı, 2006 yılında piyasaya sürülen Flight Simulator X ile yaklaşmakta olan Flight Simulator 2020'nin grafiklerini karşılaştırdı. Simülasyondaki bazı havaalanları üzerinden yapılan bu karşılaştırma, Flight Simulator 2020'nin gerçekten de benzersiz grafiklere sahip olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir yeni simülasyon oyunu "Flight Simulator 2020" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Havacılık tutkunlarının yakından takip ettikleri bu simülasyon, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek ve özellikle de gerçekçiliği ve grafikleriyle şimdiden kendine hayran bırakmış durumda. Kısa süre önce paylaşılan bir video, 2020 yılında geri dönen Flight Simulator efsanesinin kalitesini gözler önüne seriyor.

Flight Simulator 2020, Microsoft'un ilk havacılık simülasyonu değil. Şirket, 2006 yılında da Flight Simulator X ile karşımıza çıkmıştı. O dönemin teknolojileriyle geliştirilen Flight Simulator X, yayınladığı dönemlerde etkileyici görünse de artık o kadar eşsiz değil. Aslına bakacak olursak sizlerle az sonra paylaşacağımız video da Flight Simulator X'in modasının çoktan geçtiğini ortaya koyuyor.

Flight Sim isimli bir YouTube kanalı, Flight Simulator X ve Flight Simulator 2020'nin grafiklerini karşılaştırdığı bir video hazırladı. Hazırlanan bu video, Microsoft'un aradan geçen uzun yıllarda grafik noktasında nasıl bir gelişme gösterdiğinin ispatı niteliğinde.

YouTube kanalı, oluşturduğu karşılaştırma videosunda Flight Simulator X ve Flight Simulator 2020'de bulunan bazı havaalanları ve buraların çevresinin görüntülerini sıralıyor. Video, Flight Simulator X'teki doku kalitesinin günümüzde çok alt seviyede kaldığını gösteriyor.

Flight Simulator X, tek başına pek de güzel bir grafik vadetmiyordu. Hatta havacılık tutkunları bu simülasyon oyununu satın aldıktan sonra ORBX ve REX gibi çeşitli eklentilere oldukça fazla para yatırıyor, bu sayede uçuş deneyimlerini iyileştirebiliyorlardı. Ancak bu durum, maddiyat haricinde çeşitli uyumluluk sorunlarına ve çökmelere de yol açıyordu. Flight Simulator 2020 ise tüm bu sorunları unutturacak gibi görünüyor.

Bu grafik kalitesinin bir bedelinin olacağını da unutmamak gerekiyor. Çünkü Flight Simulator 2020, ciddi anlamda güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu simülasyon oyunu için en az 8 GB RAM, 150 GB depolama alanı (tercihen SSD), Nvidia GeForce GTX 770 ekran kartı ve Intel Core i5-4460 işlemcinin bulunması gerektiğini ifade ediyor.

Flight Simulator X ile Flight Simulator 2020 arasındaki grafik farkını gösteren video