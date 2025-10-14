Tümü Webekno
Microsoft, OpenAI'dan Bağımsız Tamamen Kendi Geliştirdiği İlk Görsel Üreten Yapay Zekâsını Duyurdu

Microsoft, kendi imkânlarıyla geliştirdiği ilk metinden görsel üreten yapay zekâ aracını duyurdu. "MAI-Image-1" isimli araç, popüler performans testi LMArena'ya yüksekten giriş yaptı. Peki MAI-Image-1 neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan önemli bir hamle geldi. Şirket, tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği yeni yapay zekâ aracı MAI-Image-1'i duyurdu. Metinden görsel üretmeye odaklanan bu yapay zekâ, performans testlerinde de fena sonuçlar vermedi. Gelin hep birlikte Microsoft'un yeni yapay zekâ aracına yakından bakalım.

Microsoft, yapay zekâ sektöründe daha çok OpenAI'a güveniyor. Sonuçta Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Ancak bu durum, son dönemlerde değişmeye başladı. Zira şirket, kısa bir süre önce de kendisinin geliştirdiği ilk yapay zekâ modelini duyurmuştu. Yaşanan gelişmeler, Microsoft'un OpenAI'dan uzaklaşmaya başladığının açık bir göstergesi.

Peki MAI-Image-1 neler sunuyor?

Microsoft'un yeni yapay zekâ aracı, piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmış durumda. Şirketin açıklamasına göre MAI-Image-1, şimşek, manzara ve daha fazlası gibi fotogerçekçi görüntülerde "mükemmel" sonuçlar veriyor. Ayrıca rakiplerinden çok daha hızlı çalışabiliyor. Microsoft, MAI-Image-1'in mümkün olan en özgün sonuçları verebilmesi için profesyonellerle iş birliği yaptığını ifade ediyor.

MAI-Image-1, insanların farklı araçlardan elde edilen görüntüleri karşılaştırıp en iyisine oy verdiği yapay zekâ kıyaslama platformu LMArena'da 1096 puan almayı başardı. Bu da Microsoft'un yeni yapay zekâ aracını, LMArena'da 9. sıraya yerleştirdi. Burada şu detayı atlamamak lazım; MAI-Image-1 henüz erken aşamada.

LMArena'ya göre en iyi metinden görsel üretme yapay zekâları:

Model Aldığı Puan
hunyuan-image-3.0 1161
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) 1154
imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 1145
seedream-4-2k 1144
seedream-4-high-res-fal 1134
imagen-4.0-generate-preview-06-06 1131
gpt-image-1 1123
seedream-4-fal 1118
mai-image-1 1096
seedream-3 1089
