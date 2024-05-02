Microsoft, Güneydoğu Asya’ya büyük bir yapay zekâ yatırımı yapacak. Proje kapsamında bölgedeki 5 ülkeden 2,5 milyon insan yapay zekâ konusunda eğitilecek.

Yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketlerden birinin Microsoft olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şirket, kendi sohbet botundan OpenAI’a yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlara kadar birçok hamle yapıyor ve yarışta en üst sıralarda yer alıyordu. Şimdi ise bu konudaki yeni planlarını duyurdu.

Teknoloji devi, yapay zekâ konusunda Güneydoğu Asya pazarında 5 bölgeye büyük bir yatırım yapacağını duyurdu. Buna göre Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ndeki (ASEAN) Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Filipinlerdeki insanlar eğitilecek.

Siber güvenlik alanına yoğunlaşılacak, geliştiricilerin yapay zekâ becerilerinin artırılması amaçlanacak

Microsoft, “ASEAN Dijital Planı” olarak nitelendirdiği projesindeki “Yapay Zekâ İçin Hazır” bölümüne insanlar yetiştirecek. Proje kapsamında beş ülkedeki toplam 2,5 milyon insanın yapay zekâ konusunda eğitileceği belirtiliyor.Şirket, planları için ne kadar yatırım yaptığı gibi detayları paylaşmadı. Ancak ZDNet’e verilen bir demeçte, hangi alanlara odaklanılacağına değinildi.

Buna göre proje, siber güvenlik alanındaki boşluğa odaklanma ve geliştiricilerin yapay zekâ becerilerini artırma gibi alanlar da dahil birçok önemli noktaya odaklanacak. Planlar, şirketin diğer projeleriyle birlikte yürütülecek. Özellikle Asya tarafında siber güvenlik konusunda büyük bir boşluk var. Bu nedenle tehditlerden korunmak için Microsoft’un hamleleri büyük önem arz ediyor.

Örneğin Ready4AISecurity isimli bir program, Endonezya ve Malezya’daki 15 bin genci eğitmeyi planlıyor ve kadınlara fırsat sağlamayı amaçlıyor. Programdaki gençler, Microsoft’un eğitimlerine ve sertifikalarına ulaşabiliyorlar. Ayrıca şirket, Birleşmiş Milletler ile olan ortaklığını da genişleterek yeterli hizmet bulunmayan topluluklardan 570 bin gencin yapay zekâ eğitimine ulaşmasını sağlamayı ve istihdam oranını artırmayı planlıyor.

Microsoft, yapay zekânın 2030 yılına kadar Güneydoğu Asya’nın gayri safi yurt içi hasılasına 1 trilyon dolar eklemesini beklediğini de ekledi. Bu sayıların 117 milyar dolarının Tayland’dan gelmesi bekleniyor. Şirketin bulut ve yapay zekâ altyapısı oluşturma ve 100 binden fazla kişiye yapay zekâ fırsatı sunmak için Tayland’da yakında veri merkezi kuracağını da ekleyelim.