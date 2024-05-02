Aralarında Bill Gates'in de olduğu Microsoft yetkilileri arasındaki bir e-posta yazması ortaya çıktı. Bu e-posta, Microsoft'un OpenAI'a nasıl yatırım yaptığını gözler önüne seriyor.

ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Google'a açtığı antitröst davası kapsamında yeni bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler, Microsoft, OpenAI ve Google arasında nasıl bir ilişki olduğunu gözler önüne serdi.

Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. 2019'da 1 milyar dolarlık yatırımla başlayan ilişkiler, şimdilerde 13 milyar dolarlık çok daha büyük bir ilişki ağına dönüştü. Ayrıca Microsoft, OpenAI'ın iç işlerine de dahil oluyor.

Microsoft, Google'ın yapay zekâ çalışmalarından korktuğu için OpenAI'a yatırım yapmış!

Mahkeme belgelerine giren yeni evraklar arasında Microsoft'un CTO'su Kevin Scott, CEO Satya Nadella ve Bill Gates arasında geçen bir e-posta bulunuyordu. Kamuoyu ile paylaşılan bu e-postada, Google'ın yapay zekâ sektöründe çok ileri seviyede olduğu, Microsoft'un Google'a yetişmek için OpenAI'a yatırım yapabileceği tartışılıyordu. Bu durum, en nihayetinde gerçek oldu.

Kevin Scott'ın 12 Haziran 2019'da gönderdiği e-postaya göre Google, o dönemlerde Microsoft'un birkaç yıl ilerisindeydi. Özellikle de model eğitimi konusunda endişeli olduğunu dile getiren Scott, kullanıma sunulan özelliklerle Google arama motorunun Bing'e karşı ciddi bir avantaj elde ettiğini belirtti.

Microsoft ile OpenAI'ın arasını yapan kişi Bill Gates olabilir

Business Insider, bu haftanın başında ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Servis edilen bir habere göre Bill Gates, OpenAI ile 2016 yılından beri temas hâlindeydi. İşte bu iddia, mahkeme belgeleri ile ilgili çarpıcı bir detayı ortaya koymuş oldu. Muhtemelen Bill Gates, Microsoft ile OpenAI'ın arasını yapan kişiydi. Ancak ne Microsoft'un ne de Bill Gates'in konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını söyleyelim.