Microsoft, Halka Açık Alanlardaki Utanç Verici Mavi Ekran Sorununu Gizleyecek: Peki Nasıl?

Microsoft, Windows 11 için "Dijital Tabela Modu" isimli bir özellik geliştirdi. Bu yeni özellik, halka açık alanlarda bulunan dev ekranların mavi ekran hatası alması durumunda otomatik olarak kapatılmasını sağlayacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için yeni bir özellik duyurdu. "Dijital Tabela Modu" olarak isimlendirilen ve adından da anlaşılabileceği üzere halka açık alanlardaki Windows 11 tabanlı reklam panolarında kullanılabilecek bu yeni özellik, olası bir mavi ekran hatası durumunda meydana gelen utanç verici durumu ortadan kaldırmaya yarayacak.

Son dönemlerde küresel internet kesintilerinde gözle görülür bir artış var. Bu durum sadece bireysel cihazları değil, kurumsal sistemleri ve halka açık alanlardaki ekranları da etkiliyor. İşte Microsoft'un Dijital Tabela Modu, tam olarak bu noktada devreye girecek. Söz konusu ekranlar, mavi ekran hatası almaları durumunda 15 saniye içerisinde bu görüntüyü kapatacak şekilde yapılandırılacak.

Sistem otomatik çalışacak!

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Dijital Table Modu için manuel müdahale gerekmeyecek. Windows 11'in yeni özelliği, sistemin mavi ekran hatası aldığını otomatik olarak algılayacak ve 15 saniye sonra ekranı karartacak. Sorunun çözülmesi ile cihazlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecek.

Microsoft'un yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Buradan yola çıkarak; Windows'taki mavi ekran hatalarının hiçbir zaman sona ermeyeceğini ancak Microsoft'un bunu halka açık alanlarda gizleme gereksinimi duyduğunu söyleyebiliriz.