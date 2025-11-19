Microsoft, Copilot+ Olmayan Bilgisayarlara Yapay Zekâ Getiren Teknolojisini Duyurdu: İşte Özellikleri

Microsoft, donanım kısıtlamalarını ortadan kaldıran Windows 365 Cloud PC hizmetine yapay zekâ desteği getirdi. "AI-enabled Cloud PC" olarak adlandırılan bu yenilik, güçlü bir işlemciye veya NPU'ya sahip olmayan cihazlarda bile gelişmiş yapay zekâ deneyimi sunuyor.

Son dönemde teknoloji dünyasında "yapay zekâ bilgisayarları" (Copilot+ PC) rüzgarı esiyor. Ancak bu yeni nesil özelliklere erişmek için genellikle yüksek fiyatlı, özel NPU donanımına sahip yeni bilgisayarlar satın almanız gerekiyor. Peki ya mevcut dizüstü bilgisayarınız, hatta tabletinizle bu güce erişebilseydiniz? Microsoft'un yeni duyurusu tam da bu noktada devreye giriyor.

Özellikle uzaktan çalışanlar, freelancerlar ve şirketler için geliştirilen Windows 365 Bulut PC sistemi, artık yerel donanımınızın gücüne bakmaksızın yapay zekâ özelliklerini kullanmanıza olanak tanıyacak. Yani masanızdaki cihaz sadece bir "ekran" görevi görürken, asıl beyin gücünü Microsoft'un bulut sunucuları üstlenecek.

Windows 365 AI-enabled Cloud PC tam olarak nedir?

Microsoft'un AI-enabled Cloud PC olarak tanıttığı bu yeni teknoloji, fiziksel bilgisayarınızda bir yapay zekâ çipi olmasa bile bulut üzerinden bu gücü size akıtıyor. Copilot+ PC'ler işlemleri cihazın içinde yaparken, bu sistem tüm yükü Microsoft'un sunucularına bırakıyor. Bu sayede eski bir dizüstü bilgisayarda veya bir iPad'de çalışırken bile en ağır yapay zekâ işlemlerini takılmadan yapabiliyorsunuz.

Sistemin en dikkat çeken yanlarından biri "platform bağımsız" olması. İster macOS kullanın ister Windows, ister iOS; bulut bilgisayarınıza bağlandığınızda yapay zekâ destekli Windows arama özelliklerini ve otomasyon araçlarını kullanabiliyorsunuz. Bu da özellikle farklı cihazlarla çalışan ekipler için büyük bir esneklik demek.

Dosyaları konuşur gibi arayın: Gelişmiş Windows Araması

Bu teknoloji ile gelen en somut faydalardan biri "Gelişmiş Windows Araması". Artık dosya adını tam hatırlamanıza gerek yok. Yapay zekâ, dosyaların içeriğini, görsellerdeki nesneleri ve hatta videoların içindeki detayları anlayabiliyor. Örneğin; arama çubuğuna "geçen ayki toplantı notları" veya "sahildeki köpek fotoğrafı" yazdığınızda sistem içeriği tarayıp ilgili dosyayı önünüze getiriyor.

Ayrıca bu arama özelliği sadece yerel dosyalarla sınırlı değil. OneDrive üzerindeki bulut dosyalarınızı da içeriğine göre tarayabiliyor. Bu, özellikle binlerce belge arasında kaybolan ofis çalışanları için saatlerce dosya arama devrinin kapanması anlamına geliyor.

Ekranda gördüğünüz her şeye müdahale edin: "Click to Do"

Bir diğer heyecan verici özellik ise "Click to Do". Bu özellik, ekranınızdaki metin veya görselleri anlık olarak analiz ediyor. Bir görselin üzerine tıkladığınızda arka planı silme, metni özetleme veya o konuyla ilgili Copilot'a soru sorma gibi seçenekler otomatik olarak beliriyor.

Peki ya kullanılabilirlik durumu?

Şu an için bu özelliklerin kullanılabilmesi için en az 8 vCPU, 32 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bir Windows 365 Enterprise aboneliği gerekiyor. Yani sistem şimdilik daha çok profesyonellere hitap ediyor ancak teknolojinin yaygınlaşmasıyla standart kullanıcılara inmesi de muhtemel.

Peki sizce bulut tabanlı bilgisayarlar, fiziksel bilgisayarların yerini alabilir mi?