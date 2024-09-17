Microsoft, yatırımcıları ilgilendiren bir karar aldı. Alınan karar kapsamında 60 milyar dolarlık hisse, geri satın alınacak. Şirket, temettü ödeme tutarlarını da artırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, yatırımcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, 60 milyar dolara ulaşacak bir hisse geri alım programı başlattığını açıkladı. Ayrıca Microsoft yatırımcılarının temettü paylarında da artışa gidildi.

Hisse geri alım programları, pek çok şirketin uyguladığı yöntemlerden bir tanesi. Firmalar, bu karar ile borsadaki hisselerinin bir bölümünü satın alıyorlar. Bu olayda Microsoft'un yapacağı geri alım tutarı 60 milyar dolar olacak. Bu tür olaylar, genel olarak hisse senetlerinin yükselmesi ile sonuçlanıyor. Tabii bir hissenin değer kazanıp kaybetmesi için diğer etkenlerin de oldukça önemli olduğunu unutmamak lazım. Yani Microsoft, hisse senedi değerlerini korumak istese bile bunu başaramayabilir.

Microsoft hissedarları, artık daha fazla temettü ödemesi alacaklar

Microsoft'un yatırımcıları ilgilendiren bir diğer hamlesi de temettü ödemelerinin artırılması oldu. Şirketin açıklamasına göre lot başı temettü ödemeleri, 8 cent artırıldı ve 0,83 dolar olarak revize edildi. Yatırımcılar, üç ayda bir ellerindeki lot sayısına göre temettü alacaklar.

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