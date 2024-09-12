Microsoft, stüdyo kapanmaları ve küçülmelerinin ardından Xbox tarafında çalışanların işlerine son vermeye devam ediyor.

Microsoft, oyun bölümünde çalışan 650 kadar çalışanı işten çıkarma kararı aldı. Teknoloji devi, birkaç ay önce Activision Blizzard ve Xbox bünyesinden 1900 çalışanı işten çıkarmış, Arkane Austin gibi oyun stüdyolarının da fişini çekmişti.

Xbox Başkanı Phil Spencer'ın gönderdiği bir iç not ile çalışanlara işten çıkarma kararını duyurdu. Activision Blizzard anlaşmasından dolayı işten çıkarmaların gerçekleştirileceği belirtilirken, “hiçbir oyun, cihaz veya deneyimin iptal edilmediğini” ve hiçbir stüdyonun kapatılmadığının da altı çizildi.

Activision için 68,7 milyar dolar ödenmişti

Spencer, "Satın alma sonrası ekip yapımızı hizalamak ve işimizi yönetmek için, Microsoft Gaming genelinde —çoğunlukla kurumsal ve destekleyici işlevlerde— yaklaşık 650 pozisyonu ortadan kaldırma kararı aldık, böylece işimizi uzun vadeli başarıya organize edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Spencer, işten ayrılan çalışanlar için tazminatların ödeneceğini ve bu süreçte, bulundukları ülkeye göre destek paketleri sunulacağı ifade edildi. Microsoft, ekim ayında 68,7 milyar dolarlık bir anlaşma ile Activision Blizzard'ı kendi bünyesine katmıştı. Bu satın alma süreci aylar sürmüştü.

Hem teknoloji firmaları hem de oyun firmaları son aylarda çok sayıda çalışanın işine son vermişti. Son olarak Samsung, son zamanlardaki en büyük işten çıkarmalardan birine imza atmaya karar vermişti. Gelecekte başka firmalardan da benzer haberler duymamız şaşırtıcı olmayacaktır.