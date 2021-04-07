Microsoft'un iPad Pro'yu Yok Saydığı Karşılaştırma Videosu

Microsoft, yayınladığı son videoda iPad Pro ve Surface Pro 7'yi karşılaştırdı. İlginç karşılaştırma videosu, iPad Pro'nun neredeyse hiçbir özelliğini söylemeden Surface Pro 7'yi üstün görüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden yayınlamış olduğu yeni bir videoda yeni tablet modeli Surface Pro 7 ile en yeni iPad Pro’yu karşılaştırdı.Yalnızca 30 saniye uzunluğundaki video, tahmin edebileceğiniz gibi ürünleri detaylı bir şekilde karşılaştırmak yerine yüzeysel özelliklerine dem vuruyor. Hatta Microsoft Surface Pro 7’nin özelliklerini sıralarken iPad Pro’nun sahip olduğu özellikleri pas geçiyor desek yeridir.

Sırasıyla tasarım, bağlantı, güç ve fiyat konularında gerçekleştirilen karşılaştırmada Microsoft’un rakibini adeta görmezden geldiğini söyleyebiliriz. Surface Pro 7’nin rakibinden ayrılan hemen hemen tüm özelliklerine kısaca değinen video, iPad Pro’nun ise neredeyse hiçbir özelliğini açıklamıyor. Sonuç olarak Surface Pro, “hiçbir özelliği olmayan” rakibine göre daha iyi bir seçim haline geliyor.

Karşılaştırmaya Surface Pro 7’nin arkasındaki stand eklentisiyle başlayan Microsoft, iPad Pro’nun böyle bir eklentiye sahip olmadığını gösteriyor. İkinci karşılaştırma olarak ise iPad Pro’nun klavye eklentisi ile Surface Pro 7’nin klavye eklentisi karşılaştırılıyor ve iPad Pro klavyesinin “ağırlığından” bahsediliyor. Bu arada iPad Pro klavyesinin yalnızca 90 gram daha ağır olduğunu, ancak Surface Pro’nun rakibinden 150 gram daha ağır olduğunu sonuç olarak aslında Surface Pro 7 daha ağır bir cihaz.

İkinci karşılaştırma olarak Surface Pro’nun pek çok bağlantı noktasına, iPad Pro’nun ise yalnızca tek bir bağlantı noktasına sahip olduğu gösteriliyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri bulunmasaydı Microsoft’un bu konuda galip geldiğini söyleyebilirdik.

Microsoft, en şaşırtıcı karşılaştırmasını ise güç kısmında gerçekleştiriyor. iPad Pro’nun yalnızca bir tablet olduğunu söyleyen şirket, Surface Pro 7’nin ise hem PC hem tablet olduğunu ifade ediyor. Microsoft’un tabletlerin hiçbir zaman PC’lerin yerini tutamayacak cihazlar olduğunu söyleyen bir şirket olduğunu düşünürken bu gerçekten oldukça ilginç bir ifade diyebiliriz.

Microsoft'un iPad Pro - Surface Pro 7 karşılaştırma videosu