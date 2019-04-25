Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre şifreleri belli sürelerle yeniletmenin kimseye bir faydası yok.

İnternet sitelerinde ve iş ağlarında kullanıcı şifrelerinin belli bir sürede bir değiştirilmesi önerilir. Bazı siteler sizi yeni bir şifre oluşturmaya zorlar. Sinir bozucu olabilen bu sürecin hiçbir işe yaramadığı açıklandı.

Microsoft’tan Aaron Margosis, çarşamba günü bir blogda yazdığı yazıda, zor bir şifre oluşturmaya itilen insanların çoğu zaman bu şifreyi bir yerlere yazdığını ve başkalarının da bu şifreyi görebildiğini söylüyor. Daha da kötüsü, insanlar sadece küçük değişikliklerle aynı şifreyi kullanmaya devam ediyorlar ya da şifrelerini tamamen unutuyorlar.

Blog yazısı, Microsoft’un kurduğu daha geniş tabanlı bir güvenlik sistemine odaklanıyor ve firmaları bilgisayarlı yönetim yazılımları kullanmaya davet ediyor.

Microsoft her ne kadar habire şifre değiştirtmenin mantıklı bir yol olmadığını söylese de şifre oluşturma tavsiyelerini değiştirmiyor. Hatta teknoloji devi, şirketlere sık kullanılan kalitesiz şifreleri yasaklamalarını ve çalışanlarını authenticator kullanmaya teşvik etmelerini tavsiye ediyor.

Microsoft şu anda dünyadaki bilgisayarların %80’inde kullanılan işletim sistemlerinin üreticisi konumunda bulunuyor.