Aralarında Microsoft ve Oracle gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin de bulunduğu bir dijital aşı pasaportu koalisyonu kuruldu. Aşılama Kimlik Bilgisi Girişimi (VCI) adı verilen girişim, insanlara dijital COVID-19 aşılama kimlik bilgisi sağlamayı hedefliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dijital COVID-19 aşı pasaportunun geliştirilmesine başlamak için teknoloji şirketleri ve sağlık kuruluşlarıyla güçlerini birleştiriyor. Dünya çapında kullanılabilir olacak aşı pasaportunun, pandemi sonrası dünyada uluslararası seyahat için yeni bir standart haline gelebileceği konuşuluyor.

Bu kapsamda kurulan koalisyona Aşılama Kimlik Bilgisi Girişimi (VCI) adı verildi. Önde gelen teknoloji şirketlerinin yanında birçok kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşunu da içeren koalisyon, insanların COVID-19 aşısı olduktan sonra cep telefonlarında veya dijital cüzdanlarında aşı olduğuna dair bir doğrulama taşıyabilmelerini amaçlıyor.

Dijital aşı pasaportu ile uluslararası seyahati kontrol altına almak hedefleniyor:

Dijital COVID-19 aşı pasaportunun, vatandaşların seyahat etmesine, işe ya da okula dönmesine ve COVID-19 salgını nedeniyle şu anda kısıtlanmış olan diğer tüm "normal" görevleri tamamlamasına olanak sağlayacağı düşünülüyor.

Bu noktada VCI, bireylerin Apple Wallet ya da Google Pay gibi seçtikleri bir dijital cüzdanda saklanabilecek COVID-19 aşılama kimlik bilgilerinin şifreli bir dijital kopyasını elde etmelerini sağlayacak. Aşılama kimlik bilgilerini saklayacak bir akıllı telefonu olmayan kişiler ise gerekli bilgileri içeren QR kodlarını bir kâğıda basılmış hâlde saklayabilecek.

Microsoft, VCI koalisyonuna katılan şirketlerden yalnızca biri. Diğer teknoloji şirketleri arasında Oracle ve Salesforce bulunurken; The Commons Project, The Mayo Clinic ve Safe Health gibi sağlık kuruluşları da koalisyonda yer alıyor.

Kâr amacı gütmeyen The Commons Project'in CEO'su Paul Meyer, Aşılama Kimlik Bilgisi Girişimi'nin amacının bireyleri aşı kayıtlarına dijital erişimle güçlendirmek olduğunu ve bunu yaparken veri gizliliğini koruması gerektiğini söyledi.