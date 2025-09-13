Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Microsoft, 76 Dili Anında Çevirebilen ve Çok Dilli İletişimi Mümkün Kılan Yeni Aracını Duyurdu

Microsoft, Azure tabanlı Live Interpreter API ile dil seçmeye gerek olmadan anlık ve çok dilli iletişimi mümkün kılan yeni bir çeviri dönemine geçti.

Microsoft, 76 Dili Anında Çevirebilen ve Çok Dilli İletişimi Mümkün Kılan Yeni Aracını Duyurdu
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Microsoft, Azure Speech Translation’a eklenen yeni özelliği Live Interpreter API ile karşımıza çıktı. Bu özellik sayesinde artık konuşmaya başlamadan önce dil seçmeye gerek kalmadan, anında ve çok dilli iletişim mümkün hâle geliyor.

Yeni API otomatik ve kesintisiz dil tanıma özelliğiyle 76 dili ve 143 farklı bölgesel dil ayarını destekliyor. Ayrıca konuşmalar sırasında insan tercümanlarla kıyaslanabilecek seviyede düşük gecikme süresi sağlıyor. Konuşmacının ses tonunu ve stilini koruyan kişisel ses özelliği de öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

Çağrı merkezlerinden ders ortamlarına geniş kullanım alanı

çeviri1

Yeni API; çağrı merkezleri, çevrimiçi toplantılar, ders ortamları ya da canlı satış yayınları gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Konuşma esnasında dil değiştirme menülerine uğraşmadan sohbetin ortasında diller arasında sorunsuz geçiş yapılabiliyor.

Live Interpreter API, Microsoft’un Azure altyapısı üzerinde geliştirilen gerçek zamanlı çeviri çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler için bir hızlı başlangıç rehberi hazırlanmış durumda. Kullanıcılar ise bu özelliği doğrudan değil, onu entegre eden uygulama ve servisler üzerinden deneyimleyebilecek.

Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek
Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim