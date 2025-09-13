Microsoft, 76 Dili Anında Çevirebilen ve Çok Dilli İletişimi Mümkün Kılan Yeni Aracını Duyurdu

Microsoft, Azure tabanlı Live Interpreter API ile dil seçmeye gerek olmadan anlık ve çok dilli iletişimi mümkün kılan yeni bir çeviri dönemine geçti.

Microsoft, Azure Speech Translation’a eklenen yeni özelliği Live Interpreter API ile karşımıza çıktı. Bu özellik sayesinde artık konuşmaya başlamadan önce dil seçmeye gerek kalmadan, anında ve çok dilli iletişim mümkün hâle geliyor.

Yeni API otomatik ve kesintisiz dil tanıma özelliğiyle 76 dili ve 143 farklı bölgesel dil ayarını destekliyor. Ayrıca konuşmalar sırasında insan tercümanlarla kıyaslanabilecek seviyede düşük gecikme süresi sağlıyor. Konuşmacının ses tonunu ve stilini koruyan kişisel ses özelliği de öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

Çağrı merkezlerinden ders ortamlarına geniş kullanım alanı

Yeni API; çağrı merkezleri, çevrimiçi toplantılar, ders ortamları ya da canlı satış yayınları gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Konuşma esnasında dil değiştirme menülerine uğraşmadan sohbetin ortasında diller arasında sorunsuz geçiş yapılabiliyor.

Live Interpreter API, Microsoft’un Azure altyapısı üzerinde geliştirilen gerçek zamanlı çeviri çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler için bir hızlı başlangıç rehberi hazırlanmış durumda. Kullanıcılar ise bu özelliği doğrudan değil, onu entegre eden uygulama ve servisler üzerinden deneyimleyebilecek.