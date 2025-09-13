Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek

Microsoft Teams, mesajlardaki zararlı bağlantı ve dosyaları tespit ederek uyarı verecek. Yeni güvenlik özelliği önizleme olarak eylülde başlıyor.

Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Microsoft, Teams uygulamasına yeni bir güvenlik özelliği getiriyor. Artık mesajlarda yer alan bağlantı ya da dosya tehlikeli olarak işaretlendiğinde ekranda uyarı çıkacak.

Microsoft 365 tarafından paylaşılan bilgilere göre, Teams üzerinden gönderilen ya da alınan şüpheli içerikler için uyarı bandı gösterilecek. Spam, kimlik avı ve zararlı yazılım barındıran bağlantılar bu kapsamda değerlendirilecek. Aynı zamanda sohbet ve kanallarda EXE uzantılı dosyaların paylaşımı tamamen engellenecek.

Engellenmiş alan adlarından gelen mesajlar otomatik durdurulacak

teams1

Yeni özellik Microsoft Defender ile yapılan entegrasyon sayesinde daha geniş bir koruma sunacak. Engellenmiş alan adlarından gelen mesajlar otomatik olarak durdurulacak. Safe Links ve ZAP gibi mevcut güvenlik önlemlerine eklenen bu adım, kullanıcıların daha dikkatli olmasını hedefliyor.

Microsoft, bu güvenlik özelliğini eylül sonunda önizleme olarak açacak. Kasım ayından itibaren ise herkes için kullanıma sunulacak. Yeni özellik Microsoft Defender for Office 365 aboneleri ile Teams’in kurumsal sürümünü kullananlar için geçerli olacak.

Microsoft, Windows 11’de Xbox Tuşuna Çoklu Görev Desteği Geldi Microsoft, Windows 11’de Xbox Tuşuna Çoklu Görev Desteği Geldi
Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim