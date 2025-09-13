Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek

Microsoft Teams, mesajlardaki zararlı bağlantı ve dosyaları tespit ederek uyarı verecek. Yeni güvenlik özelliği önizleme olarak eylülde başlıyor.

Microsoft, Teams uygulamasına yeni bir güvenlik özelliği getiriyor. Artık mesajlarda yer alan bağlantı ya da dosya tehlikeli olarak işaretlendiğinde ekranda uyarı çıkacak.

Microsoft 365 tarafından paylaşılan bilgilere göre, Teams üzerinden gönderilen ya da alınan şüpheli içerikler için uyarı bandı gösterilecek. Spam, kimlik avı ve zararlı yazılım barındıran bağlantılar bu kapsamda değerlendirilecek. Aynı zamanda sohbet ve kanallarda EXE uzantılı dosyaların paylaşımı tamamen engellenecek.

Engellenmiş alan adlarından gelen mesajlar otomatik durdurulacak

Yeni özellik Microsoft Defender ile yapılan entegrasyon sayesinde daha geniş bir koruma sunacak. Engellenmiş alan adlarından gelen mesajlar otomatik olarak durdurulacak. Safe Links ve ZAP gibi mevcut güvenlik önlemlerine eklenen bu adım, kullanıcıların daha dikkatli olmasını hedefliyor.

Microsoft, bu güvenlik özelliğini eylül sonunda önizleme olarak açacak. Kasım ayından itibaren ise herkes için kullanıma sunulacak. Yeni özellik Microsoft Defender for Office 365 aboneleri ile Teams’in kurumsal sürümünü kullananlar için geçerli olacak.