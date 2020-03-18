Microsoft Mühendisi, Corona Virüsü Aşısına Gönüllü Oldu

Corona virüsüne karşı ABD’deki bir şirket tarafından geliştirilen aşının insan testleri dün başladı. Bir Microsoft mühendisi de corona virüsü aşısının test edildiği ilk insanlar arasında yer alıyor.

ABD’de de faaliyete devam eden Kanada merkezli Moderna Inc., geçtiğimiz günlerde corona virüsünün aşısını geliştirdiğini açıklamıştı. Şirket, alınan izinlerin ardından dün aşının insan testleri başladı. Dün ilk defa 4 insana corona virüsü aşısı uygulandı.

Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının uygulandığı dört insan arasında Microsoft mühendislerinden biri de bulunuyor. Microsoft’un ağ mühendislerinden olan Neal Browning, Moderna tarafından geliştirilen ve Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü tarafından test edilen aşı çalışmasına gönüllü oldu.

Testleri yapılan corona virüsü aşısı çalışmasına dair Kaiser Permanente’ın çalışma lideri Dr. Lisa Jackson yaptığı açıklamada, “Şimdi hepimiz bir corona virüsü takımıyız. Herkes bu acil durum için elinden geleni yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü aşısının ilk testleri, çalışmanın önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Eğer dört kişi üzerinde yapılan testler başarılı sonuçlar verirse ikinci adımda 45 gönüllüye farklı dozlarda bir ay arayla iki defa uygulanacak. Test süreci başarı ile sonuçlanırsa aşının üretimine 12 ile 18 ay arasında başlanabilecek.