Corona virüsüne karşı mücadelenin şu ana kadar en önemli ayağını bilimsel çalışmalar oluşturuyor. İkinci planda ise sosyal önlemler bulunuyor. Geliştirilen yeni bir yapay zeka, corona virüsü çalışmalarını kolaylaştırmak için bilimsel makaleleri analiz edecek.

Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken bilim insanları, virüsün bütün gizemini çözmek ve tedavi geliştirmek için çalışmalara devam ediyorlar. Corona virüsü ile ilgili yapılan çalışmalarının ortak bir havuzda toplanması ve bütün bilim insanlarının bu kaynaklardan yararlanması virüs salgınına karşı çözümlerin daha hızlı bulunmasını sağlayabilir.

ABD’de geliştirilen yeni bir yapay zeka, bilim insanlarının corona virüsü ile ilgili çalışmaları bulmalarını kolaylaştıracak. ABD’nin Seatle şehrinde bulunan Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) CEO’su Oren Etzioni, Beyaz Saray'da yapılan bir basın toplantısında yaptığı açıklama ile birçok kurum ile bir araya gelerek COVID-19 Açık Araştırma Veri Kümesi (CORD-19) ismi verilen bir yapay zeka çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

CORD-19 yapay zeka projesi, AI2’nin Semantic Scholar projesine dayanıyor. CORD-19, corona virüsü türlerine dair bugüne kadar yazılmış bütün bilimsel makaleleri analiz etmek için kullanılıyor. Projedeki amaç, araştırmacıların corona virüsü hakkındaki makaleleri daha iyi analiz etmelerini ve anlamalarını sağlamak.

Corona virüsü salgını hakkında yeni görüşler ve yaklaşımların doğmasına neden olabilecek CORD-19 girişimi, Chan Zuckerberg Girişimi, Georgetown Üniversitesi, Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi, Microsoft Araştırma, Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Google’ın makine öğrenme ve veri bilimi topluluğu Kaggle’ın ortaklığı ile geliştiriliyor.

Corona virüsü çalışmalarını kolay bir şekilde bilim insanlarının önüne getirecek ve analiz edecek CORD-19 yapay zeka çalışması, virüs salgınına karşı geliştirilecek tedavi ve aşı çalışmalarını kolaylaştırabilir. Çalışma bilim insanlarının bilimsel makale tarama süreçlerini çok daha verimli hale getirerek kısaltacağa benziyor.