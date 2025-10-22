Tümü Webekno
Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Microsoft, milyonlarca kullanıcının kafasını karıştıran sürücü yüklemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Windows Update ile neden eski sürücüler yüklendiği netleştirilmiş oldu. Ayrıca aynı isme sahip sürücülerle ilgili de açıklama yapıldı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Windows kullanıcıları, Microsoft'un sunduğu güncellemelere çok alışıklar. Ancak bu güncellemeler, bazı kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor. Çünkü güncelleme detaylarına bakıldığı zaman bazı sürücü güncellemelerinin yapıldığını görülüyor. Bu güncellemeler kimi zaman daha eski tarihli olabiliyor. Yani Windows Update, bilgisayarınızda kurulu olan yeni tarihli bir sürücüyü kaldırıp, yerine daha eski bir sürücü yüklemiş gibi oluyor. Bu da kullanıcıları hem rahatsız ediyor hem de yeni sürücüyü yüklemek için arayışa girilmesine yol açıyor.

Microsoft, resmî destek sayfasında neden böyle bir şey yaptığını sonunda açıkladı. Yapılan açıklama, milyonlarca Windows kullanıcısının kafasındaki soru işaretini de nihayet gidermiş oldu. Hemen açıklayalım; eğer bir güncelleme sonrası bilgisayarınıza çok eski tarihli sürücü yüklendiğini görürseniz, hiçbir şey yapmadan bilgisayarınızı kullanmaya devam edin.

Peki neden? Microsoft'un açıklaması ne diyor?

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre donanım üreticiler, sürücülere istedikleri gibi tarih ataması yapabiliyorlar. Yani aslında yeni tarihli gibi görünen bir güncelleme, gerçekte çok eski tarihli olabilirdi. Tabii bunun tam tersi durum da olabilirdi. Ancak Microsoft, zaten sürücü yüklemesi yaparken tarih meselesini zaten baz almıyor. Üreticinin sürücü notlarını inceleyen algoritma, bilgisayarınız için en iyi sürümün hangisi olduğunu analiz ediyor ve buna göre yükleme yapıyor. Yani sizin sonradan yapacağınız müdahale, aslında daha uyumsuz bir sürücü kurmanıza yol açabilir. Bu da performans düşüşü ve çeşitli sorunlar anlamına geliyor.

İşin bir de aynı gibi görünen birden çok sürücü yükleme durumu var. Microsoft'a göre burada da bir sorun yok çünkü sürücüyü geliştiren ekip, içeriği aynı olmasa bile bazen aynı adlandırmayı kullanabiliyor. Bu da aynı sürücünün birden çok kez yüklendiğinin düşünülmesine yol açıyor. Ancak işin aslı göründüğü gibi değil.

