Güncelleme Desteği Biten Windows 10'u Güvenli Kullanmak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Microsoft, Windows 10 desteğini kesti. Peki Windows 10'da kalmaya devam edeceklerin daha güvenli bir deneyim için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

10 yılı aşkın süredir hayatımızda bulunan ikonik işletim sistemi Windows 10, ömrünün sonuna geldi. Öyle ki Microsoft 14 Ekim 2025 tarihi itbarıyla Windows 10’un resmî desteğini sonlandırdı. Artık kullanıcıların daha güncel bir işletim sistemi için Windows 11’e geçmesi gerekiyor.

Windows 10’un desteği kesilse de çalışmaya devam edecek. Ancak 14 Ekim’den sonra Windows 10’da kalmanız, sizin için önemli güvenlik tehlikeleri ortaya çıkarabilir. Peki Windows 10’u nasıl güvenli kullanmaya devam edebilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Windows 10 desteği kesilince ne olacak?

Öncelikle Microsoft’un desteği kesmesinin ne anlama geldiğini açıklayalım. Windows 10 işletim sistemi artık yazılım ve güvenlik güncellemesi almayacak. Ayrıca olası bir sorunda teknik destek de sunulmayacak. Bunlar, yeni özelliklerden mahrum kalacağınız, cihazınızın güvenlik risklerine daha açık olacağını ve yaşadığınız hataların düzelmeyeceği anlamına geliyor.

Artık Windows 10 kullanmak neden riskli?

Güvenlik güncellemelerinin kesileceğini söylemiştik. Bu da işletim sisteminin güvenlik konusunda zayıf kalacağı anlamına geliyor. Böylece cihazınız olası risklere karşı daha savunmasız kalacak demek. Çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Windows 10’da kalacaksanız güvenli bir deneyim için ne yapmalısınız?

Güncelleme desteğinizi uzatabilirsiniz

Neyse ki Microsoft, Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyenlerin bir süre daha güvenlik güncellemesi almasına imkân tanıyor. Genişletilmiş güvenlik güncellemeleri ismi verilen bu özellik, 1 yıl daha güvenlik güncellemesi almanızı sağlıyor. Kesinlikle bunu yapmanızı öneriyoruz. Nasıl yapacağınızı buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz içeriğimizden anlattık.

Güncel tarayıcı kullanın

Tarayıcınız, güvenliğinizi yüksek tutmanız için büyük önem taşıyacaktır. Neyse ki bazı tarayıcıların Windows 10 desteği bir süre daha devam ediyor. Örneğin Edge, 2028’e dek güncellenecek. Firefox da desteğini sürdürecek. Bu yüzden tarayıcınız konusunda stratejik seçimler yaparak onları güncel tutabilirsiniz. Böylece oluşacak riskler azalır.

Microsoft Defender ve antivirüs kullanımı

Microsoft’un güvenlik yazılımı Defender’ı kesinlikle kullanmaya devam etmelisiniz. Şirketin yaptığı açıklamalara göre Windows 10’da Defender’ın belli güvenlik güncellemeleri 2028’e kadar devam edecek. Bu, Windows 10’da kalmayı planlayanlar için harika bir haber. Aynı zamanda destek bitse de güvenilir bir antivirüs programı yüklemek bilgisayarınızı güvende tutmanızı sağlayabilir. Norton, Bitdefender, AVG gibi programları kullanarak riskinizi azaltabilirsiniz.

Yedekleme yapın, hassas bilgileri paylaşmaktan kaçının

Güvenli bir deneyim için düzenli olarak bulut gibi yerlere yedeklemeler yapabilir ve fidye yazılımlara karşı risklerinizi azaltabilirsiniz. Ancak daha da önemlisi, Windows 10 cihazınızda **hassas bilgileri minimuma **indirmeye çalışmanız. Kişisel verileriniz, bankacılık bilgileriniz ve işlemleriniz gibi hassas konuları Windows 10 cihazınızdan uzak tutun. Bu işlemleri Windows 11 veya mobil cihazlarınızdan yapın, bilgilerinizi de farklı yerlerde saklayın.

Windows 10 desteğinin sona ermesinin ardından işletim sistemini kullanmaya devam etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuları sizler için derledik. Bunları yaptıktan sonra biraz daha güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ancak unutmayın Windows 10’da kalmak güvenlik güncellemesi olmayacağı için çok riskli. Bu yüzden Windows 11’e geçmenin daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.