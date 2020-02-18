Microsoft, Android ekosistemi için yeni bir Office uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, tüm Office uygulamalarını birleştirip, bir çatı altında topluyor. An itibarıyla beta sürüm olarak Google Play Store'da bulunan uygulama, tüketicilerin işlerini hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Office'in mobil sürümleri üzerinde yoğunlaşmış durumda. Hatırlanacağı üzere şirket, kısa bir süre önce iOS için geliştirdiği Office uygulamalarının tasarımlarını güncellemiş, tüketicilere daha sade bir deneyim sunmuştu. Şimdiyse Microsoft, Android için geliştirdiği Office uygulamalarında önemli bir değişiklik yaptı.

Microsoft'un Android ekosistemi için yaptığı önemli değişiklik, Office uygulamalarını bir araya getirdi. Yani Android kullanıcıları, bundan sonra tüm Office uygulamalarına tek bir çatı uygulama üzerinden erişecekler. Bu uygulamaya giriş yapıldığında; Word, Excel ve Powerpoint tek tek görünebilecek ve kullanıcılar, bunlardan hangisini kullanmak istiyorsa o uygulamanın üzerine dokunacak.

Microsoft'un Android'deki Office uygulaması, artık böyle görünüyor

Microsoft'un böyle bir çalışma yaptığı zaten bir süredir biliniyordu. Hatta şirket, geçtiğimiz kasım ayında yeni Office'in önizleme sürümünü bazı tüketicilerin hizmetine sunmuştu. Gelinen süreçte çalışmalarını tamamlayan şirket, yenilediği Office uygulamasını Google Play Store üzerinden dağıttı. Şu an beta sürüm olarak sunuluyor olsa da yeni Office uygulaması, pek çok kullanıcının işini daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Google Play Store'da bulunan yeni Office uygulaması, temel işlevlerin yanı sıra hızlı bir şekilde not almanızı da sağlıyor. Windows 10'daki "Yapışkan Notlar" isimli uygulama ile de uyumlu olan özellik, böylelikle her yerden notlarınıza erişmenizi sağlıyor.

Microsoft'un Android için geliştirdiği Word, Powerpoint ve Excel gibi Office uygulamaları, Google Play Store'da zaten bulunuyor. Yeni uygulamanın gelmesiyle eski uygulamaların eskisi kadar tercih edilmeyebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü kullanıcılar, bundan sonra sadece bir uygulama kullanarak tüm Office uygulamalarına erişebilecekler. Ancak Microsoft, eski Office uygulamalarının akıbeti ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Microsoft'un Office için geliştirdiği çatı uygulamayla ilgili merak edilen başka bir husus daha var. Bu husus, benzer bir uygulamanın iOS için de gelip gelmeyeceği. Microsoft cephesinden bu konuyla ilgili de herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer sizler de Microsoft'un yeni Office uygulamasını deneyimlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.