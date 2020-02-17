Microsoft tarafından yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı Surface Neo için oyun kontrol cihazı eklentisi düşündüğünü gösteriyor. Surface Neo, büyük ekranı ile taşınabilir konsol deneyimi sunabilir.

Microsoft, Ekim 2019'da çift ekranlı Surface Neo'yu duyurarak dikkat çekti. Duyuru sırasında cihazın bazı tasarım özellikleri de gösterildi. Microsoft tarafından alınan yeni bir patent ise Surface Neo'nun açıklanandan çok farklı özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Microsoft, Surface etkinliğinde çift ekranlı cihazı ile birlikte xCloud oyun hizmetini de kısaca tanıtmıştı ve patent başvurusu tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Patent başvurusuna göre Microsoft Surface Neo aynı zamanda oyun ve performans cihazı olarak karşımıza çıkabilir. Microsoft, dokunmatik yüzey veya oyun kontrol cihazı içeren bir Surface Neo eklentisini patentle birlikte göstermiş oldu.

Patentte, Microsoft'un Surface Neo tanıtımında sergilediği özelliklerin çoğu detaylandırıyor ancak manyetik klavye kısmının oyun kontrol cihazı olarak kullanılabileceği de belirtiliyor. Yukarıdaki örnekte, cihaza bağlanabilen aygıt manyetik olarak eklenebilen bir klavye olarak gösteriliyor. Diğer yandan giriş aygıtının, dokunmatik bir panel veya oyun kontrol cihazı olarak da cihaza eklenebileceği açıklanıyor.

Yani Microsoft'un Surface Neo'nun ikinci ekranına manyetik olarak bağlanabilen bir kontrol cihazı sunacağı ve kontrol cihazının, ikinci ekran üzerinde yaklaşık üçte ikisini kapsayacak şekilde yer alacağı anlaşılıyor. Ayrıca kontrol cihazı Surface Neo'dan çıkarılarak yerine klavye gibi aksesuarlar takılabilecek.

Microsoft’un Surface Neo için sunacağı oyun aksesuarı, xCloud akış hizmetiyle daha iyi bir oyun deneyimi sağlayabilir. Şirket, 5.6 inçlik cihaz fiziksel kontroller için yeterli alana sahip olmadığından modüler bir çözüme yönelmiş gibi görünüyor. Ayrıca cihazda yer alacak Windows 10X işletim sistemi de erişilebilirlik açısından esneklik sağlayacak.

Surface Neo, daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunarak farklı bir pazarı hedefliyor olabilir. Microsoft, Surface Neo'nun el konsolu gibi taşınabilir bir deneyime dönüşmesini sağlayarak, oyun akış hizmeti için cazip bir seçenek sunabilir.