Microsoft, Office Uygulamalarının iOS Arayüzünü Güncelledi

Kısa bir süre önce mobil uygulamalarının tasarımını değiştireceğini söyleyen Microsoft, sözünü tuttu. iOS platformu için geliştirdiği Office uygulamalarını güncelleyen teknoloji devi, artık daha sade ve hız odaklı uygulamalar sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kullanıcılara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de "Office". Tüketiciler, Microsoft'un Office uygulamaları aracılığıyla onlarca belge düzenleyebiliyor ve çeşitli hesaplamalar yapabiliyorlar. Yıllar önce piyasaya sürüldüğünde sadece PC platformu için kullanılabilen Office uygulamaları, günümüzde akıllı telefonlar üzerinden de kullanılabiliyor.

Microsoft, kısa süre önce akıllı telefonlar için geliştirdiği Office uygulamalarıyla ilgili bazı açıklamalar yapmış, söz konusu uygulamaların genel görünümlerinin değiştirileceğini açıklamıştı. Teknoloji devi, verdiği sözü tuttu ve iOS işletim sistemi için sunduğu Office uygulamalarının arayüzlerini değiştirdi. Böylelikle kullanıcılar, artık daha sade tasarıma sahip ve hız odaklı hale gelen Office uygulamaları kullanabilecekler.

Microsoft, yaptığı çalışmalarla iOS işletim sistemi için geliştirdiği Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarının her üçünü de elden geçirdi. Yenilenen arayüz, Microsoft'un Office uygulamalarını iPhone'ları aracılığıyla kullanan tüketiciler için daha rahat bir deneyim sunuyor. Çünkü Microsoft, uygulamalarındaki görünüm kalabalıklığını tam anlamıyla ortadan kaldırmış durumda.

Açık konuşmak gerekirse Office uygulamalarının yeni sürümü, çok sayıda işlevsel özellik getirmiyor. Hatta kullanıcılar, Microsoft Office'in iOS için geliştirdiği mobil uygulamalardan sadece Excel'de bir değişiklik görecekler. Bu değişiklik ise Excel'e eklenen "XLOOKUP" isimli bir işlev. Tüketiciler, bu özellik kapsamında bir belgedeki verilerini daha rahat bir şekilde arayabilecekler.

Eğer sizler de iOS veya iPadOS üzerinden Microsoft'un Office uygulamalarını kullanıyorsanız, uygulamanızı hemen güncelleyebilirsiniz. App Store üzerinden yapacağınız güncellemenin ardından Office uygulamalarının yeni tasarımını deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Eğer geçmiş dönemlerde bu uygulamaları denemiş ama çok da alışamadıysanız, bir de yeni tasarıma göz atmanız faydanıza olabilir.