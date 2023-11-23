Microsoft'un CTO'su ve Uygulayıcı Başkan Yardımcısı Kevin Scott, son günlerde yaşanan OpenAI kaosuyla ilgili olarak çalışanlara bir mesaj gönderdi.

Geçtiğimiz haftanın son iş gününe OpenAI'ın, CEO'su Sam Altman'ı kovma kararıyla başlamıştık. Sonrasında âdeta bir dizi izlermiş gibi yaşanan olayları izledik. Altman'ın Microsoft'a geçeceği açıklanırken, OpenAI çalışanları da Altman'ın ardından istifa etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. En sonunda OpenAI'ın yönetim kurulu değişti, Altman görevine geri döndü.

Sürecin ilerleyişinde Microsoft önemli bir rol oynuyordu. İlk başta kâr amacı gütmeyen OpenAI'ın sonradan kurduğu ticari kanadı da Microsoft'tan çok ciddi bir yatırım almıştı. Firmanın ayrıca kendi içinde de bir yapay zekâ yapısı bulunuyor. Yani ne olursa olsun Microsoft çalışanları bu durumdan etkilenecekti.

Microsoft'un iç yazışmaları ortaya çıktı

Şirketin CTO'su ve Uygulayıcı Başkan Yardımcısı Kevin Scott, süreçle ilgili olarak çalışanlara bilgi verdiği ve minnetini de gösterdiği bir mesaj gönderdi. Scott son günlerde yaşanan olaylardan dolayı OpenAI'da durumun belirsizliğini koruduğunu belirtirken, yine de firmayla 4 yıldan uzun süredir devam eden ortak çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Scott'ın gönderisinde öne çıkan bir diğer nokta ise hem Microsoft hem de OpenAI ekiplerinin "azalmayan bir aciliyet" hissiyle çalışmaya devam ettikleri oldu. Cuma gününden bu yana Azure'un yeni hesaplama yapay zekâsının, MSR öncüllerinden Orca 2 araştırmasının ve ChatGPT'nin sesli kullanım özelliklerinin tanıtıldığını belirten Microsoft yöneticisi, bu üç özellikten herhangi birinin çoğu şirket için büyük bir atılım olduğunu da ifade etti. Scott gönderisini çalışanlara teşekkür ederek sonlandırdı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella da benzer bir paylaşımı X üzerinden yaparak çalışanlara hem emekleri hem de sabırları için teşekkür etti.