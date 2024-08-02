Microsoft, SEC'e yapmış olduğu son başvuruda OpenAI'dan "rakip" olarak bahsetti. Peki Microsoft, en büyük yapay zekâ ortağını neden rakip olarak anmaya başladı?

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, yapay zekâya uzun zamandır önem veriyor ve daha çoğu kişi ismini duymamışken OpenAI'a 13 milyar dolarlık yatırımda bulunması bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu stratejik ortaklığın parçası olarak OpenAI'ın yapay zekâ araç ve modelleri Microsoft hizmetlerine entegre edilirken aynı zamanda Microsoft da OpenAI'ın bulut hizmet sağlayıcısı konumunda.

Bu ortaklık, sektöre çok hakim olmayan kişilerce "Microsoft, OpenAI'ın sahibi" gibi dahi yorumlanıyor ancak Microsoft, bu algıyı kırmak istiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde SEC'e yeni bir başvuruda bulunan Microsoft, gönderdiği belgelerde OpenAI'dan "rakip" olarak bahsetti. Tabii Anthropic, Amazon ve Meta gibi diğer kendi dil modelini geliştiren şirketler de rakipler arasında yer alıyordu.

Microsoft, OpenAI'a "rakip" diyerek tekelleşme soruşturmalarından kaçınmaya çalışıyor olabilir

Peki Microsoft, en önemli yapay zekâ özelliklerinin arkasındaki isim olan ve milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI'dan neden "rakip" olarak bahsediyor? Microsoft ile OpenAI'ın arası açılıyor mu? Şöyle milyar dolarlık anlaşmaların çatırdağı bir kaos yazmak eğlenceli olabilirdi ancak Microsoft'un OpenAI'dan "rakip" olarak bahsetmesinin ardında daha stratejik bir düşünce var.

FTC, teknoloji devlerinin yapay zekâ ve bulut teknolojileri yatırımlarını inceliyor. Elbetteki amaç, olası bir tekelleşmenin önüne geçmek. Dünyanın en büyük yazılım şirketinin, dünyanın en çok konuşulan yapay zekâ şirketinin "sahibi" olarak anılması, endişe edilen tekelleşme konusunda gözleri Microsoft-OpenAI iş birliğine çeviriyor. Muhtemelen Microsoft, OpenAI'ı rakip olarak göstererek olası yaptırımlardan kaçınmaya çalışıyor.

Ancak teknoloji dünyasında "ortak" ile "rakip" birbirlerinin zıttı kelimeler değil. Akıllı telefon dünyasındaki en büyük iki rakip olan Samsung ve Apple'ın aynı zamanda en büyük iki ortak olmaları buna örnek gösterilebilir. OpenAI ile Microsoft arasındaki bu stratejik ortaklığın FTC ve SEC tarafından nasıl değerlendirileceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.