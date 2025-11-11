Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Tüm Zamanların En Az Satan Microsoft Ürünü "OS/2 for Mach 20"nin Hüsran Dolu Hikâyesi (11 Tane Sattı, 8'i İade Edildi)

Microsoft denilince aklınıza Windows, Office gibi milyarlarca dolarlık ürünler gelse de şirketin tarihinde inanılmaz bir fiyasko yatıyor. 1980'lerin sonunda üretilen "OS/2 for Mach 20" adlı işletim sistemi, toplamda sadece 11 adet sattı ve 8 kişi tarafından iade edildi. Bu inanılmaz hikâyeyi ve nedenini duyunca çok şaşıracağınız bu ürünün detaylarına iniyoruz.

Tüm Zamanların En Az Satan Microsoft Ürünü "OS/2 for Mach 20"nin Hüsran Dolu Hikâyesi (11 Tane Sattı, 8'i İade Edildi)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bugün milyarlarca insanın her gün kullandığı Windows işletim sistemi ve Office programlarıyla adeta bir tekel konumunda. Ancak neredeyse dokunduğu her şeyi altına çeviren bu şirketin tarihinde "keşke bu hiç yaşanmasaydı" dediği ticari başarısızlıkları oldu. Birazdan anlatacağımız hikâye, Zune veya Windows Phone gibi "nispeten başarısız" projelerin çok ötesinde, tam anlamıyla bir fiyasko.

Bahsettiğimiz ürün, adını muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir işletim sistemi: OS/2 for Mach 20. Bu ürünün başarısızlığı o kadar büyüktü ki tüm ticari ömrü boyunca toplamda sadece 11 (yazıyla on bir) adet satılabildi. Durun, dahası var: Bu 11 kopyayı satın alanların 8'i, ürünü iade etti. Geriye kalan 3 müşterinin ise ürünü ne şartlarda kullanmaya devam ettiği tam bir muamma.

Peki bu "hayalet" ürün tam olarak neydi?

Başlıksız-1

Bu trajikomik hikâyeyi anlamak için 1980'lerin sonuna, PC teknolojisinin hızla geliştiği ancak çok pahalı olduğu bir döneme gitmemiz gerekiyor. O yıllarda "Turbo Kart" adı verilen bir donanım furyası vardı. Bu kartlar, eski ve yavaş bilgisayarların anakartına takılan bir tür yükseltme kitiydi. Microsoft da bu pazara "Mach 20" adını verdiği bir kartla girmişti. Bu kart, eski PC'nin daha hızlı bir işlemci ve daha fazla bellekle kullanılabilmesini sağlıyordu.

Başlıksız-1

İşte "OS/2 for Mach 20" de tam olarak bu spesifik donanım kartıyla çalışmak üzere tasarlanmış özel bir işletim sistemiydi. O dönem Microsoft'un IBM ile birlikte geliştirdiği ve Windows'a alternatif olması beklenen OS/2 işletim sisteminin, sadece ve sadece Mach 20 kartına özel bir versiyonuydu. Yani bu işletim sistemini satın almanız için öncelikle pek de popüler olmayan o Mach 20 kartına sahip olmanız gerekiyordu.

Rakamlarla gelen felaket: Neden sadece 3 kişide kaldı?

Başlıksız-1

Felaketin reçetesi aslında çok basitti. Microsoft, zaten kendi başına niş bir ürün olan OS/2'yi almış ve onu, çok daha niş, pahalı ve pek de popüler olmayan bir donanıma (Mach 20) kilitlemişti. Ortaya, dünyanın muhtemelen en küçük hedef kitlesine sahip ticari işletim sistemi çıkmıştı. Pazarlamanın bu kadar kötü yapıldığı başka bir örnek bulmak gerçekten zor.

Bu inanılmaz satış rakamlarının hikâyesi ise Microsoft'un eski çalışanlarından Raymond Chen tarafından aktarılıyor. Chen'in anlattığına göre bu ürünün destek uzmanı olan meslektaşı, toplamda 11 satış yapıldığını ve 8'inin iade edildiğini doğrulamış. Hatta destek uzmanı, ürünü iade etmeyen o 3 müşteriden 2'siyle bizzat telefonda görüştüğünü anlatmış. Muhtemelen ürünü iade eden 8 kişi, ne aldıklarını bile tam olarak bilmiyordu.

Windows Phone Neden Tarihe Karıştı? Cevap Sadece Android ve iOS Değil Windows Phone Neden Tarihe Karıştı? Cevap Sadece Android ve iOS Değil
Microsoft’tan Bir Başarısızlık Hikâyesi Daha: iPod’a Rakip Olmaya Çalışan Zune Neden Tutmadı? Microsoft’tan Bir Başarısızlık Hikâyesi Daha: iPod’a Rakip Olmaya Çalışan Zune Neden Tutmadı?

Microsoft'un bu inanılmaz fiyaskosunu daha önce duymuş muydunuz? Şirketin aklınıza gelen Windows Phone veya Zune dışında başka hangi başarısız ürünleri var? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

Microsoft Windows İşlemci

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

Elektrikli Araba Balonu Patladı mı? İçten Yanmalı Motorlu Arabalar Bir Gün Bitecek mi?

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

Sakın Kaçırmayın! EA Sports FC 26, Xbox ve PlayStation'da %50 İndirime Girdi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim