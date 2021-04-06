Microsoft Store'da Yüzde 70'e Varan Bahar İndirimi Başladı

Microsoft, oyuncuların uzun zamandır beklediği Microsoft Store Bahar İndirimi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler oyunun fiyatında yüzde 70'e varan indirime gidildi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, oyuncuların uzun süredir beklediği Microsoft Store Bahar İndirimi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düşerken, bu oran bazı oyunlarda yüzde 70'e kadar çıkabiliyor.

Bahar İndirimi kapsamında indirime giren oyunlar arasında FIFA 21, Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K21, Watch Dogs Legion ve Forza Horizon 4 gibi birçok popüler yapım da yer alıyor. Bu oyunlardan birine indirimli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneririz zira kampanya 15 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

Yüzde 70'e varan indirimler devam ediyor:

Xbox Bahar İndirimi kapsamında fiyatlarında büyük indirime gidilen bazı popüler oyunlar şu şekilde:

Gears 5 Yılın Oyunu Sürümü – 187,60 TL

FIFA 21 – Ultimate Edition – 279,60 TL

DPPÖ Eternal Deluxe Edition – 188,10 TL

Assassin's Creed Valhalla – 390 TL

NBA 2K21 – 149,70 TL

Watch Dogs Legion – 300 TL

Forza Horizon 4 Ultimate Edition – 367,95 TL

HITMAN 3 – 195 TL

Red Dead Redemption 2 – 211,05 TL

The Sims 4 – 58,75 TL

STAR WARS: Squadrons – 139 TL

Marvel's Avengers – 215 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – 14,10 TL

Destiny 2: Beyond Light – 114,56 TL

Borderlands 3 – 137,70 TL

Mafia: Definitive Edition – 194,25 TL

Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition – 237,50 TL

Microsoft Bahar İndirimi kampanyası kapsamında indirime giren oyunlardan bazıları bu şekildeydi. Buradaki bağlantıya tıklayarak indirime giren oyunların tamamına göz atabilirsiniz. PC için indirime giren oyunlara da buradan bakabilirsiniz.