Microsoft Store'dan Ulaşabileceğiniz En İyi 10 Ücretsiz Wind

Diğer uygulama kütüphaneleri kadar popüler olmasa da Microsoft Store, ücretli ve ücretsiz binlerce kullanışlı uygulama sunuyor. Zaman zaman yaşanan optimizasyon sorunlarının da azalmaya başlaması ile olumlu kullanıcı geri dönüşleri almaya başlayan Microsoft Store üzerinden erişebileceğiniz bazı kullanışlı uygulamaları sizler için derledik.

Microsoft Store, içerisinde yüzlerce kullanışlı uygulama bulunmasına rağmen; çoğunlukla göz ardı edilen bir uygulama kütüphanesi. Üretkenlik, kişiselleştirme, sosyal medya ve oyun kategorilerinde birçok ücretsiz uygulamaya ev sahipliği yapan Microsoft Store, son zamanlarda optimizasyon sorunlarını da epey bir azaltmış durumda. Dolayısıyla Microsoft Store kullanıcı sayılarında da son dönemde gözle görülür bir artış mevcut durumda.

Bu içeriğimizde Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz, günlük hayatınızda sizlere yardımcı olabilecek hemen hemen her kategoriden uygulamaları seçmeye çalıştık. Bu yüzden aylık abonelik sistemi ile çalışan Netflix, Spotify ve benzeri platformların Microsoft Store uygulamaları ve bunların yanı sıra İnstagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının Windows 10 uygulamaları bu listede bulunmuyor. Hazırsanız hep beraber Microsoft Store üzerinden indirebileceğiniz en iyi bazı uygulamalara yakından bakalım.

Microsoft Store üzerinden ulaşabileceğiniz her türden kullanışlı 10 uygulama:

Flipboard

VLC

Adobe Photoshop Express

Music Maker Jam

Autodesk SketchBook

Wallpaper Studio 10

Microsoft To Do

OneNote

Code Writer

Telefonunuz

Haber ve içerik takibi için Flipboard

Yayımlayan: Flipboard

Puanı: 4,3

Yaklaşık boyutu: 2,9 MB

Kategori: Haberler

Kişisel dergi mottosu ile kullanıcılara ulaşan Flipboard, klasik kişisel ilgi alanlarına göre haber okuma deneyimini görsel açıdan üst düzeye çıkaran bir haber uygulaması. Birçok ilgi alanlarına ve günlük akışa dayalı bilgi edinme platformunun konseptlerini bir araya toplayan Flipboard, ilgi alanlarınıza yönelik haberleri size özel bir dergi içerisinde toplayıp günlük olarak sunuyor.

Flipboard kullanmak için bir hesap oluşturduğunuzda ilgi alanlarınızı seçiyor ve buna göre dünya basınında bulunan onlarca kaynaktan haberler görmeye başlıyorsunuz. Ayrıca Flipboard hesabınızı sosyal medya hesaplarınız ile de bağlayarak sosyal medya hesaplarınızdaki ilgi alanlarınız ve hareketlerinize göre de ilginizi çekebilecek başlıklara göz atabiliyorsunuz.

Her türlü ses ve video formatına sınırsız destek: VLC

Yayımlayan: VideoLAN

Puanı: 3,8

Yaklaşık boyutu: 98,2 MB

Kategori: Fotoğraf ve Video

VLC, hâlihazırda birçoğumuzun kullandığı oldukça başarılı bir medya oynatıcısı. Zaman içerisinde sadece basit bir medya oynatıcısı olmaktan çıkan VLC, Windows 10 bilgisayarınızda fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kontrol edebildiğiniz çok amaçlı bir ortam oynatıcısı hâline gelmiş durumda. Özellikle müzik kısmında epey bir ilerleme kateden VLC, adeta bir Spotify havası taşıyor.

Tamamen ücretsiz fotoğraf düzenleme aracı: Adobe Photoshop Express

Yayımlayan: Adobe Inc.

Puanı: 4,7

Yaklaşık boyutu: 57,2 MB

Kategori: Fotoğraf ve Video

Üretkenlik kategorisinde Microsoft Store üzerinden indirebileceğimiz bir diğer kullanışlı uygulama Adobe Photoshop Express, klasik Photoshop’a aylık veya yıllık ücret ödemeden basit fotoğraf düzenleme işlerinizi halledebilmenizi sağlıyor.

Oldukça olumlu geri dönüşler alan Photoshop Express, klasik Photoshop özellikleri bekleyen kullanıcıları tatmin etmeyecektir. Fakat Lightroom’da bulunan birçok fotoğraf düzenleme aracını ücretsiz sunan Photoshop Express; sunduğu RAW desteği, Adobe kalitesindeki temel düzenleme araçları ve renk filtreleri ile günlük kullanıcıları bir hâyli mutlu edecektir.

Kendi müziklerinizi basit bir arayüz ile yapabileceğiniz Music Maker Jam:

Yayımlayan: MAGIX

Puanı: 4,2

Yaklaşık boyutu: 308,79 MB

Kategori: Müzik, Eğlence

Hem üretkenlik hem de eğlence kategorisine koyabileceğimiz Music Maker Jam, profesyonel müzisyenler tarafından hazırlanmış loopları bir araya getirip kendi müziklerinizi oluşturabileceğiniz bir uygulama. Hem amatör hem de profesyonel müzisyenler için birçok farklı enstrüman loopu sunan Music Maker Jam; GarageBand gibi detaylı olmasa ve komplike şekilde bireysel enstrüman kaydı yapmanıza olanak sağlamasa da kısa jenerik müzikleri ve konsept videolarınıza soundtrackler hazırlama konularında epey bir faydalı olacaktır.

Hem amatör hem de profesyonel tasarımcılar için Autodesk SketchBook:

Yayımlayan: Autodesk Inc.

Puanı: 4,7

Yaklaşık boyutu: 77 MB

Kategori: Eğlence, Üretkenlik

Genel olarak çizim uygulamalarına baktığımızda ücretsiz olarak erişebileceğiniz en iyi alternatiflerden biri olan Autodesk SketchBook, hem profesyonel hem de sadece bir şeyler karalamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Kullanım alanı açısından oldukça çeşitli bir uygulama olan SketchBook; fikirlerinizi hızlıca dijitale dökmenize, konsept çizimler yapmanıza ve isterseniz de sadece eğlenmenize olanak sağlıyor. Bir çizim yapmak için ihtiyacınız olan temel tüm araçları ve kalemleri ücretsiz sunan bu uygulama, farklı kalemleri ve araçları ücretli olarak da sunuyor.

Kalitelki duvar kağıtlarına hızlıca ulaşabileceğiniz: backiee - Wallpaper Studio 10

Yayımlayan: Good2Create

Puanı: 4,4

Yaklaşık boyutu: 48,7 MB

Kategori: Kişiselleştirme

İster PC, ister Mac ister mobil cihazlarda isteklerimiz doğrultusunda düzgün duvar kağıtları bulmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Piyasada bulunan birçok duvar kağıdı sitesine alternatif olarak kullanabileceğinizi backiee - Wallpaper Studio 10 ise Microsoft Store’daki en çok beğenilen ücretsiz duvar kağıdı uygulamalarından biri. 4K, 5K ve hatta 8K çözünürlükte bile ücretsiz duvar kağıtları sunan Wallpaper Studio 10, oldukça basit bir kullanıma sahip ve kütüphanesinde yüzbinlerce ücretsiz duvar kağıdı barındırıyor.

Yapılacaklar listeleriniz için Microsoft To Do

Yayımlayan: Microsoft

Puanı: 4,8

Yaklaşık boyutu: 52,5 MB

Kategori: Üretkenlik

Microsoft Store üzerinden erişebileceğiniz en iyi planlama uygulamalarının başında gelen Microsoft To Do, gün içerisinde yoğun iş yükü nedeniyle sürekli bir şeyleri unutan kullanıcılar için bulunmaz nimet. Microsoft To Do ile hatırlatıcılar ve her bir iş için ayrı kategoriler oluşturabiliyor; aynı zamanda da görevlerinize 25 MB’a kadar dosya eklemesi de yapabiliyorsunuz. Microsoft To Do’nun en iyi yanı ise Microsoft hesabınızla uygulamaya bağlanarak, günlük görevlerinize ve hatırlatmalarınıza Android telefonunuzdan da erişebilmeniz oluyor.

Daha detaylı notlar tutmak, derslerinizin takibini yapmak için OneNote:

Yayımlayan: Microsoft

Puanı: 4,7

Yaklaşık boyutu: 156 MB

Kategori: Üretkenlik

Microsoft To Do ile birlikte simit/ayran gibi gidecek bir uygulama olan OneNote, metin belgesine aldığınız klasik notları bir sonraki adıma taşımınıza yardımcı oluyor. Daha çok fikirlerinizi bir taslak hâline getirmek için geliştirilmiş olan OneNote ile notlarınıza görseller, çizimler ve şekiller ekleyebiliyor, aynı zamanda küçük not kağıtları şeklinde sayfanın herhangi köşesine küçük küçük notlar alabiliyorsunuz. Özelleştirme açısından oldukça fazla araca sahip OneNote, yine Microsoft hesabınız ile diğer cihazlarda da notlarınıza ulaşma imkânı sunuyor.

Kodlama ile ilgileniyorsanız Code Writer:

Yayımlayan: Actipro Software

Puanı: 4,5

Yaklaşık boyutu: 37,8 MB

Kategori: Üretkenlik

Eğer kodlama ile ilgileniyor ve kod yazmaya başlamak istiyorsanız, Code Writer Windows 10 bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi kod yazma programlarından biri olarak yardımınıza koşacaktır. HTML, Java, C ve daha birçok dilde kod yazmanıza olanak sağlayan Code Writer, Microsoft Visual Studio ve Dreamweaver gibi kod yazma araçlarının alternatifi olarak kullanılıyor. Code Writer, basit ve direkt olarak kod yazmaya odaklı arayüzü ile hızlı kod yazma ve düzenleme gereksinimi duyduğunuz durumlarda oldukça kullanışlı hâle geliyor.

Microsoft'un telefonunuza bilgisayardan ulaşma imkanı sunduğu uygulama: Telefonunuz (Your Phone)

Yayımlayan: Microsoft

Puanı: 4,5

Yaklaşık boyutu: 292,69 MB

Kategori: Üretkenlik

Eğer Bluetooth’a sahip bir Windows 10 kullanıyorsanız, Telefonunuz uygulaması sayesinde telefonunuzu elinize bile almadan birçok önemli işlemi sadece bilgisayarınızı kullanarak yapabiliyorsunuz. Telefonunuza da aynı uygulamayı indirdikten sonra bir kez bilgisayar ile eşleştirme yapmak yeterli oluyor. Bu eşleştirmenin ardından bilgisayarınızı kullanarak SMS yollayabiliyor, telefondaki medya dosyalarını kontrol edebiliyor ve hatta arama bile yapabiliyorsunuz. Tüm bu özellikler ile Telefonunuz uygulaması bilgisayar başından pek ayrılamayanlar için oldukça kullanışlı hâle geliyor.

Microsoft Store’dan indirebileceğiniz hemen hemen her kategoriden en iyi uygulamaları sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Microsoft Store üzerinde daha kullanışlı bulabileceğiniz binlerce uygulama bulunuyor. Bu içeriğimizde başta da belirttiğimiz gibi genel birkaç kategoriden uygulama örnekleri vermeye çalıştık. Sizler de favori Microsoft Store uygulamalarınızı bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.