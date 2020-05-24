Evlerimizde kalmamız gereken bir bayram tatili yaşayacağız. Böyle bir zamanda kendimize ayırabileceğimiz vakit büyük ölçüde artacak. İşte bu zamanı değerlendirmek için kullanabileceğiniz eğlenceli, öğretici veya kullanışlı mobil uygulamalardan oluşan bir liste hazırladık.

Bayram tatili süresince alıştığımız bayramlardan farklı olarak evlerimizde kalmamız gerekiyor. İşte bu süreç, kendimize çok faydası dokunacak aktiviteler yapmak için bulunmaz bir fırsat hâline getirilebilir. Hem de sizler için hazırladığımız listede bulunan ücretsiz mobil uygulamalar sayesinde.

Boş vakitlerinizi, size faydası dokunacak bir şekilde değerlendirmek için illa ki de geleneksel yöntemlere başvurmak zorunda değilsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, vücudunuza iyi bakmak gibi eylemler de oldukça eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte bu konuda size yardımcı olabilecek veya genel anlamda kullanışlı 15 mobil uygulama...

Bayram tatili için 15 mobil uygulama önerisi:

Expeditions

Google Arts & Culture

Skyview Lite

Measure

SketchAR

FxGuru

WEBTOON

Goodreads

Medium

Reddit

TED

Hologo

Khan Academy

Flora

Seven

İstediğiniz yere dijital seyahat için Expeditions:

Geliştirici: Google

Puanı: 3,9 yıldız

Boyutu: 39 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Evlerimizden çıkamazken belki de en çok özlediğimiz şeylerden biri yeni yerler görüp, keşfetmek. Expeditions tam olarak bu noktada oluşan ihtiyacı karşılayan bir uygulama. 800’den fazla seferle birlikte dünyanın istediğiniz bir yerine giderek dilerseniz normal şekilde, dilerseniz de sanal gerçeklik teknolojisiyle adeta bir tur gezisi yapıyormuşçasına dolaşmaya çıkabilirsiniz.

Gezileriniz sırasında o bölgede rehberlik yapan bir kullanıcıya katılarak bölgeye dair önemli bilgileri interaktif bir şekilde edinebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz çok iyi bildiğiniz bir bölge için kendiniz rehberlik yapma şansınız da bulunuyor. Expeditions, yeni yerler görmek isteyen okurlarımızın kesinlikle denemesi gereken bir uygulama.

Expeditions indir:

Sanat, kültür ve sanal gerçeklik turları için Google Arts & Culture:

Geliştirici: Google LLC

Puanı: 4,1 yıldız

Boyutu: 23 MB

İndirme sayısı: 5.000.000 yıldız

Google Arts & Culture da tıpkı Expeditions gibi birçok farklı lokasyonu mobil cihazınıza getiriyor. Birçok farklı bölgede bulunan sayısız müzeye kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Sanat tarihi açısından büyük öneme sahip resimler, antik tapınaklar ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmek isteyen okurlarımız Google Arts & Culture uygulamasını deneyebilirler.

Google Arts & Culture indir:

Balkona çıkıp gök cisimlerini takip etmek için SkyView Lite:

Geliştirici: Terminal Eleven

Puanı: 4,4 yıldız

Boyutu: 50 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

SkyView Lite, telefonunuzun kamerasını kullanarak gökyüzünde, görebildiğimiz ötesinde yer alan yıldızları ve takımyıldızlarını keşfetmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken telefonunuzun kamerasını gökyüzüne doğru çevirerek uygulamanın yönlendirmelerini takip etmek. İsterseniz gök cisimlerinin geçmişteki veya gelecekteki konumlarını gözlemleyebilir, isterseniz de artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak gözlemlerinizi daha tatmin edici bir şekilde yapabilirsiniz.

SkyView® Lite indir:

Çevrenizdeki cisimlerin ölçülerini almak için Measure

Geliştirici: Google LLC

Puanı: 3,7 yıldız

Boyutu: 10 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Evlere yeni bir mobilya alırken akla en çok gelen sorulardan biri alınan mobilyanın evde ne kadar yer kaplayacağıdır. Bunu anlamak için mezura ile ölçümler yapmak bazen çok uğraştırıcı bir hâle gelebiliyor. Measure isimli uygulama ise oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

Uygulama içinde kameranızın gördüğü tüm objelerin boyutları gerçek zamanlı olarak ekrana yansıtılıyor. Yalnızca objeler değil, duvarların ölçülerini görmek için de Measure’ı kullanabiliyorsunuz.

Measure indir:

İçinizdeki ressamı ortaya çıkarmak için SketchAR:

Geliştirici: SketchAR Inc

Puanı: 4,0 yıldız

Boyutu: 48 MB

İndirme sayısı: 500.000+

Hangimiz çizim yaparken orijinal çizimin üstüne kağıt koyup çizgilerin üstünden geçme yöntemini kullanmadık ki? SketchAR da bunun farkında olan biri tarafından geliştirilmiş. Çünkü uygulama tam olarak bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

SketchAR, kendi içerisinde bulunan veya kullanıcı tarafından sonradan tanımlanan objeleri artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak kamerada görmenizi sağlıyor. Böylelikle size düşen tek şey, eski usule uygun olarak çizgilerin üstünden kalemle geçmek.

SketchAR indir:

Film sahnesi gibi duran videolar çekmek için FxGuru:

Geliştirici: Picadelic

Puanı: 4,4 yıldız

Boyutu: 65 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

FX tabiri, filmlerde, dizilerde ve müziklerde kullanılan görsel veya ses efektlerine verilen genel bir isim. FxGuru uygulamasının kullanıcılara sunduğu da videolarına ekleyebilecekleri başarılı özel efektler. Gökten düşen bombalar, iniş yapan bir UFO ya da haber programı gibi birçok görsel efekt ücretsiz olarak sunuluyor. Dileyenler daha da geniş bir efekt kütüphanesine belirli bir ücret karşılığında ulaşabiliyorlar.

FxGuru: Movie FX Director indir:

Çizgi romanların sonsuz dünyasında yer almak için WEBTOON:

Geliştirici: NAVER WEBTOON CORP.

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 21 MB

İndirme sayısı: 50.000.000+

WEBTOON kullanıcılara kendi yazdıkları hikâyeyi birçok farklı çizim türüyle ücretsiz olarak sunmasını sağlayan bir platform. Uygulamaya girerken bilim kurgu veya aksiyon gibi sevdiğiniz türleri, verilen örnekler arasında hoşunuza giden çizim türünü ve daha öncesinde bildiğiniz ve sevdiğiniz bir seri varsa belirtmeniz isteniyor. Daha sonra yaptığınız seçimlere göre sevebileceğiniz hikâyeler öne çıkarılıyor.

WEBTOON indir:

Okuyacak yeni şeyler keşfetmek için Goodreads:

Geliştirici: Goodreads

Puanı: 3,8 yıldız

Boyutu: 28 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Goodreads için kitapların IMDb’si diyebiliriz. Uygulama yeni kitaplar bulmanıza, bulduğunuz kitapların incelemelerine ve aldığı ortalama puanları görmenize olanak tanıyor. Tıpkı IMDb gibi oldukça büyük bir veri tabanı var. Uygulama içinde iki milyarı aşkın kitapla ilgili bilgi bulunuyor. İsteyen kullanıcılar okudukları kitaplarla ilgili incelemeler yazarak diğer kullanıcılara yardımcı olabiliyor.

Goodreads indir:

Her ruh haline ve ihtiyaca uygun yazılar için Medium:

Geliştirici: A Medium Corporation

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 8,4 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Medium’un kurucusu olan Evan Williams’ın diğer girişimleri arasına Blogger ve Twitter var. Williams’ın Medium’u kurarken hayal ettiği şeylerden biri Twitter’ın karakter sınırı olmayan bir hâlini yaratmaktı. O yüzden Medium için amatör ya da profesyonel yazarların kendi blog yazılarını paylaşabildiği bir sosyal medya platformu diyebiliriz.

Platformda yayınlanan Türkçe makale sayısı çok yüksek olmasa da ilgi çekici birçok makaleye Türkçe olarak ulaşabiliyorsunuz. Yani yabancı dil bilmeyenlerin de yeni şeyler öğrenebileceği bir platform. Ancak tabii ki Medium’u en verimli şekilde kullanabilmek için İngilizceye hâkim olmak gerekiyor.

Medium indir:

Sosyal medyanın Deep Web'ine ulaşmak için Reddit:

Geliştirici: reddit Inc.

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 31 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Eğer daha önce duymadıysanız veya hiç kullanmadıysanız Reddit ile tanıştığınız zaman hayatınız değişecek diyebiliriz. Özünde bir forum yatan ancak aynı zamanda bir sosyal medya görevi de gören Reddit’in içinde ilgili olduğunuz herhangi bir şeyle ilgili bir konu bulmanız neredeyse kesin. Oyunlar, filmler ve akla gelebilecek birçok şeyin, tüm kullanıcılar tarafından konuşulabildiği, kendine özel sayfaları var.

Reddit indir:

İlham verici konuşmalar için TED:

Geliştirici: TED Conferences LLC

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 16 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

TED, baş harfleri teknoloji, eğlence ve dizayn kelimelerinin İngilizce hâllerinden oluşan, Kaliforniya’da düzenlenen bir etkinlik. Etkinlik, alanlarında uzman kişilerin konuda bilgi sahibi olmak isteyen insanlara verdiği konferanslardan oluşuyor. Konferansların çoğu Türkçe altyazı desteğine sahip olduğu için uygulamayı kullanmak için İngilizce bilme şartı yok.

TED indir:

Bilimi artırılmış gerçeklikle deneyimlemek için Hologo:

Geliştirici: Hologo

Puanı: 4,2 yıldız

Boyutu: 37 MB

İndirme sayısı: 5.000+

Hologo bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gelişmek isteyen kullanıcıların kesinlikle kaçırmaması gereken bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Uygulama biyoloji, kimya, matematik veya fizik gibi birçok farklı dalda artırılmış gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla oldukça sürükleyici ve sıra dışı bir “ders deneyimi” sunuyor.

Hologo indir:

Öğrendiklerinizi unutmamak için Khan Academy:

Geliştirici: Khan Academy

Puanı: 4,3 yıldız

Boyutu: 32 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Khan Academy, içerisinde birçok farklı alana dair ücretsiz dersler barındıran bir uygulama. Matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi gibi alanlara ait dersler, Türkçe dilinde seslendirilmiş olarak izlenebiliyor. Sonrasında alınan derslerle ilgili alıştırmalar yaparak öğrenilen şeyleri pekiştirme şansı sunuluyor. Eğer boş vaktinizi yeni alanlarda gelişmek için kullanmak istiyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir uygulama.

Khan Academy indir:

Telefonu bıraktığınızda birilerinin gerçek adınıza ağaç dikmesi için Forest: Stay focused

Geliştirici: Seekrtech

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 77 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Forest, dikkati kolayca dağılabilen insanların edinmesi gereken bir mobil uygulama. Uygulama, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca bir ağacın büyümesini simüle ediyor. Eğer bu süreç içerisinde uygulamadan çıkılırsa ağaç ölüyor, kullanıcıların ormanında ölü bir ağaç olarak izi kalıyor.

Mobil cihazların bir şeye odaklanmaya çalışırken ne kadar dikkat dağıtıcı olabileceği göz önünde bulundurulduğu zaman böyle bir uygulama çok faydalı görünüyor. Uygulamanın telefona gelen bildirimleri gizlemesi gibi özellikleri de konsantrasyonun bozulmasına engel olmak için birebir. Önemli bir hatırlatma: Uygulama Apple marketinde ücretli.

Önemli not: Uygulamanın ücretli sürümünde, yetiştirdiğiniz ağaçların gerçek dünyada ekilmesini sağlayabiliyorsunuz. Uygulama sayesinde ekilen ağaç sayısı 700.000’i geçmiş durumda.

Forest: Stay focused indir:

Hareketsiz kalmamak için Seven - 7 Minute Workout

Geliştirici: Perigee AB

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 47 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Bayram tatilinde ülke genelinde 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak. Yani günlerce evlerimizde kalacağız ve hayatımızın temposu büyük ölçüde düşecek. Böyle zamanlarda vücudumuzun sağlıklı kalabilmesi tamamen bizim yaptığımız aktivitelere bağlı. Her gün 7 dakikalık egzersiz programları sunan Seven tam olarak bu noktada devreye girerek günlük hareket ihtiyacınızı yerine getirmenize yardımcı oluyor.

Seven - 7 Minute Workout indir:

Bayram tatili süresince kullanmaya başlayıp sonrasında hayatınızın bir parçası hâline getirebileceğiniz mobil uygulamalara yakından baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer sizlerin de bildiği, listede bulunanlara benzer öğretici, eğlenceli veya yeni şeylerin keşfedilmesine yardımcı olan uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.