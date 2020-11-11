Çizim yapmak, evlerimizdeki bilgisayarlarımız sayesinde birkaç tık yakınımıza kadar geliyor. Sundukları eşsiz fırçalar ve renkler ile birçok ücretsiz basit çizim programı bulunuyor. Bu içeriğimizde piyasada bulunan en iyi ücretsiz basit çizim programlarına yakından bir göz atıyoruz.

Çizim yapmak, ister hobi ister iş için olsun; oldukça keyif verici bir süreç. Kağıt artık size yeterli gelmiyorsa ve dijital ortama geçiş yapmak istiyorsanız, bilgisayarda kullanabileceğiniz birçok ücretsiz basit çizim programı bulunuyor. Tabii bu ücretsiz olan programlar genelde başlangıç için oluyor ve kısımlı imkânlara sahip oluyor.

Fakat piyasada bulunan birçok ücretsiz basit çizim programı, aslında tam anlamıyla bir sanat eseri yaratmak için gerek duyulan tüm araçları sağlıyor. Geriye yaratıcılığınızı ve yeteneğinizi konuşturmak kalıyor. Gelin hep beraber ücretsiz basit çizim programı listemize yakından bakalım.

Bilgisayarda çizim yapabileceğiniz 7 ücretsiz basit çizim programı:

Krita

Artweaver Free

Microsoft Paint 3D

Microsoft Fresh Paint

MyPaint

Autodesk Sketchbook

GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Krita, topluluk destekli ve açık kaynaklı en çok kullanılan çizim programlarından birisi. Bir profesyonelin ihtiyaç duyacağı tüm renk aralıklarına, katmanlara ve fırçalara sahip olan Krita, başlangıç düzeyindeki kullanıcıların hoşuna gidebilecek basit bir arayüze de sahip. Krita’yı istediğiniz tarzda çizim yapmak için kullanabiliyorsunuz, fakat Krita en çok manga ve çizgi roman çizimleri için kullanılıyor.

Özelleştirme konusunda da Krita, kullanıcılara oldukça fazla seçenek sağlıyor. Krita’da bulunan her fırça, kullanıcının kullanım tarzına göre özelleştirilebiliyor. Ayrıca Krita, çizim asistanı ile düzgün ve hatasız şekiller çizmenize yardımcı oluyor. Bu oldukça güçlü çizim programını ise indirmek ve kullanmak tamamen ücretsiz.

Artweaver Free, tıpkı Krita’da olduğu gibi profesyonelden başlangıç düzeyine kadar kolayca dijital çizimler yaratabileceğiniz başarılı bir çizim programı olarak karşımıza çıkıyor. Artweaver üzerinden farenizle çizim yapabileceğiniz gibi ,farklı aygıtlar bağlayarak da çizim yapabiliyorsunuz. Dokunmatik ekran desteği de bulunan Artweaver, dokunmatik ekrana sahip bilgisayarlarda ve ekstra donanımlarla kullanılabiliyor.

Hemen hemen her çizim programında bulunan fırçaların yanı sıra Artweaver, kullanıcılara değişik özelliklere sahip kalemler de sunuyor. Katman özelliğine de sahip olan bu uygulamada, çizimlerinizde köklü değişiklikler yapmaya gerek kalmadan katman katman çizimlerinizi oluşturup sonra birleştirebiliyorsunuz.

Basit çizim programı denilince ilk akla gelen isimlerden birisi şüphesiz Microsoft Paint oluyor. Paint’in yeni versiyonu Microsoft Paint 3D ise vakit geçirmek ve özellikle çocuklar için oldukça kullanışlı bir çizim programı olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça basit çizim araçlarına ve renklere sahip olan Paint 3D’nin klasik versiyonundan bir farkı var. Bu fark ise adından da anlayabileceğiniz üzere üç boyut desteği.

Üç boyutlu destek sayesinde programa çizimler yükleyip, bu çizimleri üç boyutlu hâle getirebiliyorsunuz. Fakat işin asıl eğlenceli kısmı ise kendi çizdiğiniz tasarımlar üç boyutlu yapabilmeniz. Hatta üç boyutlu tasarımlarınızı 3D yazıcı sayesinde gerçek hayata bile taşıyabiliyorsunuz.

Listemizin hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olan bir diğer çizim uygulaması ise Microsoft Fresh Paint. Bu programın asıl öne çıktığı nokta ise fırçaları ve renkleriyle kanvas üzerine yağlı boya bir tablo yapıyormuşsunuz hissi vermesi. Yağlı boyanın yanı sıra Microsoft Fresh Paint programında sulu boya, guaj boya ve benzeri boya çeşitleri de bulunuyor.

Programın isminden de anlaşılabileceği gibi Fresh Paint yani “taze boya” olayını simüle eden bu uygulamada farklı renkleri tuvale sürüp daha sonra özel fırçalar sayesinde bu renkleri dağıtıp ve birleştirip sürreal çalışmalar yapabiliyorsunuz. Özellikle orta düzey yağlı boya deneyimizin varsa Fresh Paint ile ortaya gerçekten güzel tablolar çıkarabiliyorsunuz.

Çizim dünyasının en sevilen ücretsiz çizim programlarından biri olan MyPaint, açık kaynaklı olması nedeniyle topluluk tarafından oluşturulmuş birçok çizim aracına ev sahipliği yapıyor. Klasik fırçalardan özel fırçalara, çeşitli eskiz kalemlerine, mürekkep boyalara ve hatta kömürlere bile MyPaint sayesinde ulaşabiliyorsunuz.

Profesyonellerin de tercihi olan MyPaint, en iyi şekilde grafik çizim tabletleri ile çalışıyor. Ayrıca MyPaint, tıpkı Microsoft Fresh Paint’te olduğu boya karıştırma yoluyla çizim yapmaya da imkân tanıyor. Eğer profesyonelliğe adım atmak istiyorsanız, MyPaint yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz en iyi çizim programlarından bir tanesi olacaktır.

Autodesk Sketchbook, hem profesyoneller hem de öğrenciler için tasarlanmış bir çizim programı olarak karşımıza çıkıyor. Önceden sadece 30 günlük deneme süresince ücretsiz olan bu program, artık tam sürümüyle tamamen ücretsiz olarak erişilebiliyor. Autodesk Sketchbook programında listemizinde bulunan diğer programlar gibi istediğiniz tarzda çizim yapabiliyorsunuz. Fakat Sketchbook’un asıl yoğunlaştığı dal teknik çizim oluyor.

Bu nedenle Sketchbook genellikle teknik resim yapan mimarlar, mühendisler ve öğrenciler tarafından kullanılıyor. Yine de Sketchbook istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir esneklikte bu nedenle tereddüte düşmeden programı keyifli kullanabilirsiniz. Ayrıca Autodesk Sketchbook, akıllı telefonlarda ve tabletlerde de ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Mobil indirme linklerine aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz.

GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Adobe Photoshop ile rakip olabilecek düzeyde özelliklere sahip olan GIMP, tamamen açık kodlu ve ücretsiz erişilebilen bir çizim ve fotoğraf düzenleme programı. GIMP sayesinde tıpkı Photoshop’ta olduğu gibi sıfırdan bir çizim yaratabiliyor veya var olan fotoğrafların ya da görsellerin üzerinde oynamalar yaparak değişik işler ortaya çıkartabiliyorsunuz.

Çizimlerinizi düzenleme konusunda da oldukça detaylı fırçalara sahip olan GIMP, Healing Brush (İyileştirme fırçası) gibi çizimin tonunu ve rengini düzelten oldukça kullanışlı fırçalar sunuyor. Ayrıca fırçalar üzerinde boy, doku,oran ve benzeri değiştirmeleri yapılabiliyor ve yaptığınız değişiklikleri açık kaynak sayesinde topluluk ile paylaşabiliyorsunuz. Tabii doğal olarak topluluk tarafından yapılan yeni fırçaları ve diğer çizim araçlarını da kendi programınıza ücretsiz şekilde dâhil edebiliyorsunuz.

Basit çizim programı denilince ilk akla gelen programlardan ve profesyonellerin tercihi olan çizim programlarından da bahsettiğimiz listemizin sonuna geldik. Listede yer alan çizim programları, hâlihazırda keyifli bir süreç olan çizimi daha da keyifli bir hâle getirmeyi başarıyor ve dijital çizim de hem profesyonellere hem de çaylaklara oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor. Sizler de kullandığınız diğer çizim programlarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.