Microsoft, uygulama mağazası Microsoft Store'un ana ekranını hâlihazırda yüklenmiş uygulamalarla dolup taşıran özelliğinden nihayet vazgeçti. Artık yeni uygulamalar daha fazla görünür olacak.

Microsoft, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama mağazası Microsoft Store için dün bir güncelleme yayımladı. Yeni güncellemeyle platformun en sinir bozucu özelliklerinden birini nihayet

Bu değişiklik öncesinde Microsoft Store’un ana ekranı hâlihazırda yüklenen uygulamalarla dolup taşıyordu. Durum böyle olunca kullanıcılar yeni uygulamalar keşfetmekte zorlanıyordu ve hiç memnun değildi.

Artık yeni uygulamaları daha çok göreceksiniz

Mağazanın yöneticilerinden olan Microsoft çalışanı Rudy Huyn, güncellemeyi duyurdu. Açıklamasında yüklemiş olduğunuz uygulamaların artık ana ekranda daha az görüneceğini ifade etti. Bu şekilde artık hiç kullanmadığınız uygulamaları daha fazla sayfada göreceksiniz ve keşfetmek daha kolay hâle gelecek.

Microsoft Store’un yeni güncellemesini yapmak oldukça kolay. Bunun için öncelikle cihazınızdan mağazayı açmanız gerekiyor. Devamında ise sağ alt kısımda bulunan “Kitaplık” bölümüne girmeniz ve açılan sayfanın en üst kısmında karşınıza çıkacak “Güncelleştirmeleri al” kısmına basmanız yeterli.

Mağazaya son zamanlarda eklenen tek yenilik bu değil. Teknoloji devi, birkaç hafta önce “Yenilikler” ismini verdiği bir bölümü de eklemişti. Sağ alta, Kitaplık’ın üzerine eklenen bu sekme, mağazaya gelen yeniliklerin ulaşmanızı sağlıyor.