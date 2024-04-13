Microsoft, 2 yıl önce ortaya çıkan sürücü problemine yönelik bir güncelleme paylaştı.

Microsoft, Windows 11’i ilk kez karşımıza çıkardığında çok sayıda kişi, uyumluluk problemleri nedeniyle işletim sistemine geçememişti. Sistemdeki parçalar yüzünden önümüze koyulan engel, başta Intel’in SST sürücü problemlerinden kaynaklanıyordu. Tabii tüm bunlar, yaklaşık 2 yıl önce gündemimizdeydi.

O zamandan beri konu hakkında net bir çözüm sunmayan şirket, en sonunda gerekli güncellemeyi yaptı ve söz konusu hata yüzünden işletim sistemini güncelleyemeyenlerin önünü açtı. Fakat Windows 11 her ne kadar bu kişilerin önüne sunulmuş olsa da güncelleme yapmadan önce elden geçirilmesi gereken şeyler var.

Sürücü güncellemeden yükseltme yapmayın.

Uyumluluk probleminin ortadan kalkması ve Windows 11’in sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için kullanıcıların güncelleme yapmaları ve sürücülerini 10.29.00.5714 ile 10.30.00.5714 sürümlerine getirmeleri gerekli. Daha önce bunlara aldırmadan güncelleme yapanlar mavi ekranla karşılaştığından, söz konusu sürücülerin önceki versiyonlarına engel getirilmişti.

Söz konusu sürücüleri Windows Update yoluyla edinebilirsiniz. Eğer, söz konusu güncelleme elinize ulaşmadıysa donanımınızda bir problem olabileceği söyleniyor. Tabii sürücüleri güncellemeden Windows 11 yükseltmesi yapmaya kalkarsanız muhtemelen aynı hatayı tekrar alacağınızı belirtelim.

Yani önce sürücü güncellemeniz, ardından da Windows 11 yükseltmesi yapmanız gerek. Bu konuda hızlı (!) refleks gösteren Microsoft, güncellemenin görünmediği durumlarda donanım sağlayıcınıza ulaşmanızı öneriyor.