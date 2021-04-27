Microsof'un Surface Laptop 4-MacBook Air Karşılaştırması

Microsoft, ilginç reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi ve yeni Surface Laptop 4 ile MacBook Air'i karşılaştırdığı bir reklam filmi yayınladı. İlginç olan ise Microsoft'un karşılaştırmada bir dizüstü bilgisayarın ana özelliklerinin hiçbirinden bahsetmemesiydi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, son dönemde yayınlamış olduğu tanıtım videolarında iyiden iyiye Apple ürünlerini hedef almaya başlamış durumda. Yaklaşık 2 hafta önce Surface Laptop 4'ü duyuran Microsoft, yeni dizüstü bilgisayar modeli için yayınladığı reklam filminde de yine bir Apple ürününü hedef aldı.

Yalnızca 30 saniye uzunluğundaki reklam filminde Surface Laptop 4'ü Apple MacBook Air ile karşılaştıran Microsoft, detaylı bir karşılaştırma gerçekleştirmekten ziyade yalnızca Surface Laptop 4'ün MacBook Air'ın önüne geçtiği özelliklerinden bahsederek bir anlamda kaçak dövüşüyor.

Microsoft'un Surface Laptop 4-MacBook Air karşılaştırmasında bahsedilen ilk özellik dokunmatik ekran oluyor. Bildiğiniz gibi MacBook Air'de herhangi bir dokunmatik ekran bulunmuyor. Surface Laptop 4 ise gayet akıcı bir deneyim sunan bir dokunmatik ekran ile geliyor. Karşılaştırmanın ikinci sırasında ise bağlantı desteği bulunuyor. Surface Laptop 4'te USB Type-A, Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulurken; MacBook Air'de yalnızca USB Type-C bulunuyor.

Microsoft'un söz konusu reklam filmindeki en tuhaf nokta, bir dizüstü bilgisayar için en önemli özellikler arasında bulunan performans, batarya, ekran kalitesi gibi "detaylardan" hiç bahsedilmemesi. Peki siz Microsoft'un reklam filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Surface Laptop 4'ün MacBook Air'den iyi olduğuna ikna oldunuz mu?

Microsoft Surface Laptop 4'ün MacBook Air ile karşılaştırıldığı reklam filmi