Microsoft, video konferans uygulaması Teams'in Android ve iOS sürümünü güncelledi. Teams uygulamasına sunulan güncellemeler, uygulamaların performansını iyileştirip hatalarını giderirken, bazı yeni özellikler de getiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tüketicilere onlarca farklı alanda hizmet sunuyor. Bu bağlamda şirketin yeni sayılabilecek hizmetlerinden bir tanesi de "Microsoft Teams". Tüketicileri bir araya getiren bir sanal konferans uygulaması olan Microsoft Teams, özellikle de home office model çalışan kurum ve kuruluşlar tarafından sık sık tercih ediliyor. Microsoft şimdi, bu etkili hizmetinin iOS ve Android sürümlerini güncelledi.

Microsoft geliştirici ekibinin Teams uygulaması için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi, uygulamanın hem Android hem de iOS sürümüne bazı yeni özellikler getiriyor. Bu yeni özellikler, Teams uygulamasının mobil platformlardaki işlevselliğini daha da artırıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Microsoft Teams uygulamasının yeni özelliklerine yakından bakalım.

Microsoft Teams'in Android sürümüne gelen yenilikler

Microsoft Teams'in Google Play Store üzerinden yayınlanan güncellemesinde sunulan özellik sayesinde kullanıcılar artık belirli bir kişi grubundan bahsetmek için etiketler kullanabilecekler. "@" simgesi aracılığıyla kullanılabilecek bu özellikle tek bir kişi yerine bir gruba mention oluşturulmasını ve dolayısıyla da işlerin hızlandırılmasını sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar, Android platformundan kullandıkları Microsoft Teams'in yeni sürümünde çağrı sıraları özelliğini devre dışı bırakabilecekler.

Microsoft Teams'in yeni Android sürümü, bu değişikliklerin yanı sıra bazı iyileştirmeler de getiriyor. Bu bağlamda kullanıcılar, artık daha güvenilir bildirimler alacaklar, bir toplantıya daha güvenli bir şekilde katılabilecekler. Ayrıca Microsoft, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de Microsoft Teams'in yeni sürümüyle kullanıcılara sunmuş durumda.

Microsoft Teams'in iOS sürümüne gelen yenilikler

Microsoft geliştiricilerinin iOS platformundaki Teams uygulaması için yayınladıkları güncelleme ile Android sürümüne eklenen grup etiket özelliği, iOS uygulamasına da gelmiş oluyor. Ayrıca kullanıcılar, bir çağrı veya toplantı sırasında arka planlarını bulanıklaştırabilecekler. Tüm bunlara ek olarak iOS platformundaki Microsoft Teams kullanıcıları, canlı alt yazı özelliğini bir görüşme sırasında aktif edebilecekler.

Geliştirici ekip, Android platformunda yaptığı gibi iOS platformunda da bazı performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini gerçekleştirmiş durumda. Microsoft Teams'in yeni iOS sürümü için hazırlanan performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri, Android platformundaki değişiklikler ile tam olarak aynı.