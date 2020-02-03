Microsoft’un Teams uygulaması, bugün birkaç saatliğine kapalı kaldı. Sorunun nedeni ise 'süresi dolan sertifika' olarak açıklandı.

İnternet tarayıcılarıyla internet sunucuları arasında SSL sertifikası kullanılıyor ve bu sertifika sayesinde güvenli bağlantı kuruluyor. Geliştiricilerin güvenli bağlantı sağlamak için oluşturduğu bu standart, bugün Microsoft'un başına adeta dert oldu.

Bir sertifikanın süresinin dolması, yazılım şirketlerinin olmasını istediği belki de en son şeydir. Yazılım devi Microsoft, bugün böyle bir sorunla karşı karşıya geldi. Sertifikanın süresinin dolması nedeniyle Microsoft Teams uygulaması, Microsoft sunucularına erişemedi ve uygulama bir süre kapalı kaldı.

Microsoft’tan 'amatör' hatası:

Microsoft’un böyle bir hata yapması ve bu nedenden sorun yaşaması, ciddi bir organizasyon hatası olduğunu gösteriyor. Teams kullanan pek çok topluluk, haftaya başlamak için sisteme girmeye çalıştığında sorunlarla karşılaştı.

Firma, Microsoft 365 Status adlı Twitter hesabından durumu açıkladı. İlk olarak sorunun incelendiğini belirten Microsoft, daha sonra paylaştığı açıklamada sorunun nedeninin bir kimlik doğrulama sertifikası hatasından kaynaklandığını duyurdu. Firma, birkaç saatlik sürenin ardından yeni bir yama yayınladı. Bu yamayla birlikte sertifika sorunu giderildi ve Teams hizmeti yeniden çalışır hâle geldi.

Slack’e Microsoft’un cevabı Teams olmuştu:

Microsoft Teams, bundan yaklaşık olarak 3 yıl önce Slack’e bir rakip olarak piyasaya sürülmüştü. Teams’e geçen yıl özel kanallar gibi yenilikler eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde Teams’in televizyon reklamları da yayınlanmaya başlanmıştı.

Sorunun kaynağı ne olursa olsun bu durum, firmanın Slack ile rekabet etmek için gösterdiği çabayı boşa çıkaracak gibi görünüyor. Microsoft Teams’in dünya çapında 20 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcılardan henüz resmi bir özür dilenmemiş olması da kullanıcı tepkilerini dindirme konusunda firmanın elini güçsüzleştiriyor.

Microsoft çalışanları, hatanın nedenine ya da tekrarlanmaması için alacakları önlemlere dair bir detay paylaşmadı. Firma, muhtemelen daha sonra sorunun nedenlerine ve etkilerine dair bir rapor yayınlayacaktır. Bakalım Microsoft Teams, Slack ile girdiği mücadelenin en hararetli günlerinde yaşadığı bu sorunun etkilerini ortadan kaldırabilecek mi?