Microsoft, Firstline Worker'ların kullandığı Microsoft Teams'e yeni özellikler ekledi. Bunlar arasında Walkie Talkie, SMS oturum açma ve paylaşılmış cihazlar oturum kapatma da yer alıyor.

Microsoft, dünya çapındaki Firstline Worker'larının kullandığı Microsoft Teams'e yeni özellikler ekledi. Örneğin yeni Walkie Talkie özelliğiyle birlikte çalışanlar birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilecek. SMS oturum açma özelliğiyle birlikte çalışanlar Teams hesaplarına tek seferlik bir SMS koduyla erişim sağlayabilecekler. Yeni görev yönetimi özelliğiyle de, takım liderleri belirli bölgelerdeki çalışanlara görev listeleri gönderebilecek.

Microsoft Teams'e yeni eklenen özellikler şöyle:

1. Walkie Talkie

Yeni özellikle birlikte çalışanların ya da şirketin akıllı telefonları ve tabletleri Walkie Talkie'ye dönüşebilecek. Güvenli olmayan analog hizmetlerin aksine, yeni hizmetin kullanıcıları dinleme ya da parazitle karşılaşmayacak.

2. Görevler

Teams'e yeni eklenen Görevler özelliğiyle birlikte kurumsal ya da bölgesel yöneticiler ilgili bölgelere (örneğin perakende satış mağazaları) görev listeleri gönderebilecek. Bu görev listeleri, gerçek zamanlı raporlar aracılığıyla kontrol edilebilecek.

3. İş gücü yönetim entegrasyonu

İş gücü yönetim sistemleri artık Shifts Graph API'leri ve SDK aracılığıyla Shifts'e entegre edilecek. Vardiyaların, takvimlerin, swap taleplerinin yönetimi gibi işler desteklenen senaryolar arasında yer alıyor.

Shifts için JDA açık kaynak kodlu ve GitHub'da yer alıyor. Kronos da yakın zamanda GitHub'da yer alacak.

4. SMS oturum açma

SMS oturum açma ile birlikte Firstline Worker'lar Azure Active Directory (Azure AD) hesaplarına tek seferlik SMS kodlarıyla erişebilecek.

5. Paylaşılmış cihazlar oturum kapatma

Firstline Worker'ların çoğu diğer vardiyalar tarafından tablet ya da mobil cihazları kullanıyor. Paylaşılmış cihazlar oturum kapatma sayesinde Firstline Worker'lar Microsoft 365 ve diğer hizmetlerin oturumunu vardiya bitimlerinde kapatabilecek. Böylece kullanıcı verilerini diğer vardiyalardan koruyabilecek.

6. Teams uygulaması için vardiya dışı erişim kontrolü

IT yöneticileri yeni özellikle birlikte çalışanların vardiya dışında kendi kişisel cihazlarından Teams'e erişimini kısıtlayabilecek.

7. Yetki verilmiş kullanıcı yönetimi

Yeni özellikle birlikte Firstline yöneticileri My Staff portalına erişim sağlayabilecek ve çalışanlarla ilgili meseleleri çözebilecek.

8. SAP SuccessFactors'ten Azure AD'ye gelen kaynak tahsisi

Azure AD'nin kullanıcı kaynak tahsis hizmetleri artık SAP SuccessFactors ile entegre edildi. Böylece Firstline Worker'ların kimliklerini bütünleştirmek ve yönetmek büyük ölçüde kolaylaştı.