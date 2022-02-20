Hamile Kalma İhtimali Yüksek Gençlerle İlgili Algoritma

2018'de Microsoft tarafından geliştirilen algoritma, hangi gençlerin hamile kalma olasılığının yüksek olduğunu öngörebiliyordu. Dönemin tartışmalara sebep olan araştırmasının hikayesine biraz daha yakından bakalım

Hamilelik ve doğum birçok kadının gözünü korkutan bir süreç ancak her geçen gün daha acısız doğum yöntemleri ve hamilelik sırasında daha rahat etmemiz için teknolojiler geliştirilmeye devam ediliyor. Bilinçsizce veya istemeden gerçekleşen hamilelikler için ise kadınlar birçok devletin 'suç' olarak saydığı kürtaj yöntemine başvuruyor.

Microsoft tarafından 2018'de geliştirilen algoritma, geçtiğimiz yıllarda çokca tartışmaya sebep olmuştu. Yapılan araştırmaya göre, Microsoft'un geliştirdiği algoritmayla hangi gençlerin gelecekte hamile kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu açıklandı. Arjantin’de yapılan araştırmaya göre, gençlerin yaşı ve düşük gelirli olması hamile kalma olasılıklarında büyük bir etken olduğu söyleniyordu.

Gençlerin 'evlerinin banyosunda sıcak su olup olmadığı' da dahil birçok veri incelendi

Microsoft tarafından geliştirilen bu algoritma Arjantin’in Salta eyaletinde yaşayan hangi gençlerin gelecekte hamile kalma ihtimalinin daha yüksek olabileceği incelendi. Microsoft’un ‘yapay zeka kullanımında öncü vakalardan biri’ olarak adlandırdığı algoritmada hamile kalma ihtimali yüksek olan gençleri belirlemek için bazı verilere bakıldı. Kullanılan bu veriler arasında yaş, etnik köken, engellilik, menşe ülke yer alırken garip gelebilecek bir şekilde ‘evlerinin banyosunda sıcak su olup olmadığı’ da araştırılan verilerden birisiydi.

Salta şehrinde yaşayan yaklaşık 200.000 kadın ve kız çocuğundan alınan verilere dayanan araştırma, o yıllarda birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Wired'ın haberine göre, söz konusu kadınların ve kız çocuklarının evleri ziyaret edildi, fotoğrafları çekildi, anket soruları yönetildi ve hatta GPS konumları kayıt altına alındı. Bu gözetimlere maruz kalanların birçoğu Bolivya'dan ve Güney Amerika'daki diğer bölgelerden göç eden insanlardan oluşurken, kalanlar ise yerli Wichi, Qulla ve Guarani topluluklarındandı. Çoğunluğun ortak noktası ise yoksul olmalarıydı.

'Sosyal Müdahale İçin Teknoloji Platformu' adını verdikleri bu algoritmik sistem ile ergenlik dönemindeki genç kızların yüzde 86'sının hamile kalacağı öngörüldü. Beş veya altı yıl önceden hamile kalacak kızların isimlerinin tahmin edilebileceği bu algoritma, o dönemde ulusal televizyonlarda övgüyle ilan edildi. Arjantin'de kürtajın yasallaşmasıyla ilgili tartışmaları alevleyen bu araştırmadan 2 yıl sonra Arjantin'de kürtaj suç olmaktan çıkartıldı.

İnsanların ad, soyad, adreslerinin bilinerek hangi genç kızın gelecekte hamile kalabileceği ile ilgili tahminlerde bulunan bu uygulama, günümüzde halen tartışılmaya devam ediliyor. Bir genç kız veya kadının hamileliğinin 'önceden belirlenmiş' olarak etiketlenmesinin, o insanın hayatına nasıl bir etkisi olduğu ya da ergen genç kızların hamile kalmasıyla ilgili nasıl önlemler alınabileceği ise hiçbir zaman netleştirilmedi.