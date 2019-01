Oldukça uzunca bir süredir Microsoft tarafından kamuoyu ile paylaşılmayan satış rakamlar ortaya çıktı. Gelen rakamlar hiç de iç açıcı görünmüyor.

İlk duyurulduğu dönemlerde ciddi strateji hataları yapan Microsoft, Xbox One'ın satışlarda çuvallamasına sebep olmuştu. Geçen onca yılın ardından işlerin çok da iyi gitmediğini tahmin etsek de resmi rakamlar elimize ulaşmadığı için net bir yargıya varamıyorduk.

ResetEra, Niko Partners'ın analisti Daniel Ahmad'ın Xbox One satış rakamlarını yayınladı. Buna göre Xbox One, geçen 6 yılın ardından toplam 41 milyon ünite sattı. Bu bilgiyi öğrenene dek, Sony'nin her Xbox One için ortalama 2 PS4 sattığını düşünüyorduk. Gelen resmi rakamlara göre Sony için bu orandan daha yüksek bir satış başarısı söz konusu.

Geçtiğimiz aylarda en son ulaşan resmi PS4 satışı sayısı 91.2 milyondu. Sony, rakibinden tam 50 milyon fazla konsol satmayı başararak ortalığı toz duman ettiğini kanıtlamış oldu.