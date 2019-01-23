PlayStation 5’in Olası Özellikleri Açıklandı

2020 yılında çıkması beklenen PS5, sahip olduğu performans ile ağızları açık bırakıyor.

Yeni nesil oyun konsolları yavaş yavaş ufukta görünmeye başladı. İsabetli tahminleriyle bilinen @TUM_APISAK, yeni PlayStation 5’in olası özelliklerini açıkladı.

PS5’in çipleri, AMD’nin ‘Gonzalo’ kod adlı yeni nesil işlemcilerinden olacak. Cihazda, PS4 Pro gibi 8 çekirdekli işlemci bulunacak. Bu işlemciler muhtemelen yeni nesil AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak. İşlemcilerin en kötü ihtimalle Zen+ mimarisine sahip olması bekleniyor.

Oyun konsolu her durumda PS4 Pro’dan çok daha üst düzey performansa sahip olacak. İşlemcilerin hızı ise 3.2 GHz civarında olacak.

Grafik işlemcisinin en az 1GHz hızında olacağı iddia edilirken, AMD’nin yeni geliştirdiği Navi mimarisini bu cihazda kullanıp kullanmayacakları henüz bilinmiyor.

Hem Xbox 2 hem de PS5, 2020 yılının E3 fuarında tanıtılacak. Xbox’ın bu yıl içinde yayıncılık için özel bir cihaz piyasaya süreceği de söyleniyor.

Piyasanın yeni bir de katılımcısı var. Mad Box bu piyasada başarılı olmak istiyorsa gerçekten inanılmaz performanslı bir cihaz üretmek durumunda.