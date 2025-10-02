Tümü Webekno
Microsoft, Bu Uygulamaları Zorla Bilgisayarınıza Yükleyecek

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yeni Companion uygulamalarını otomatik olarak yükleyecek. Yaşanacak olan değişiklik önümüzdeki haftalarda devreye girecek.

Microsoft, Bu Uygulamaları Zorla Bilgisayarınıza Yükleyecek
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yeni uygulamaları zorunlu olarak yüklemeye hazırlanıyor. Şirket, “verimliliği artırmak” gerekçesiyle bu değişikliğin önümüzdeki haftalarda devreye alınacağını duyurdu.

Microsoft 365 Yönetim Merkezi üzerinden yapılan açıklamaya göre, People (Kişiler), Calendar (Takvim) ve Files (Dosyalar) isimli yeni Microsoft 365 Companion uygulamaları artık otomatik olarak yüklenecek.

Yeni uygulamalar bilgisayar açılışında otomatik başlatılacak

1747327935_microsoft_365_companion_app_story

Daha önce isteğe bağlı olan bu uygulamalar, Windows 11’de Microsoft 365 masaüstü istemcisi kullanan bilgisayarlarda zorunlu hale getirilecek. Ağustos ayında doğrulanan bu karar için şirket, dağıtım takvimini de paylaştı.

Görev çubuğuna entegre edilen bu uygulamalar, dosyalara, kişilere veya etkinliklere hızlı erişim sağlıyor. Aynı zamanda Copilot entegrasyonu sayesinde bağlamsal yapay zekâ desteği sunularak dosya veya toplantı gibi içeriklerde özetleme ve aksiyon alma imkânı tanınıyor. Bunun yanında uygulamaların bilgisayar açılışında otomatik başlatılması da varsayılan ayarlar arasında yer alacak.

Microsoft, dağıtımın bu ay içerisinde başlayacağını ve Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Bu değişiklik tüm Windows 11 kullanıcılarını kapsayacak olsa da BT yöneticileri Yönetim Merkezi’ndeki Device Configuration (Cihaz Yapılandırma) ayarlarıyla yüklemeleri engelleyebilecek. Kullanıcılar ise uygulamaların başlangıçta açılmasını kendi ayarlarından devre dışı bırakabilecek.

Microsoft’un bu adımıyla birlikte Windows 11 kullanan bilgisayarlara** yeni uygulamalar otomatik olarak eklenecek**. Yani kullanıcıların cihazlarında bu yazılımlar kendiliğinden yer alacak. Yine de bu durum tamamen değiştirilemez değil; yöneticiler yönetim panelinden, bireysel kullanıcılar ise uygulama ayarlarından otomatik başlatma seçeneklerini kapatarak sürece müdahale edebilecek.

Microsoft, Excel ve Word İçin Tek Komutla Her Şeyi Yapabilen Ajan Modunu Duyurdu Microsoft, Excel ve Word İçin Tek Komutla Her Şeyi Yapabilen Ajan Modunu Duyurdu
Microsoft

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Maliyenin Yapay Zekâsı KURGAN Piyasayı Altüst Etti: İşte Yaşananlar

