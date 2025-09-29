Microsoft, Excel ve Word İçin Tek Komutla Her Şeyi Yapabilen Ajan Modunu Duyurdu

Microsoft, Excel ve Word’e yeni Ajan Modu’nu getirdi. Artık tek bir komutla tablo, rapor ya da belge hazırlamak çok daha kolay.

Microsoft, Office uygulamaları için yeni bir özellik duyurdu. Excel ve Word’de artık “Ajan Modu” sayesinde tek bir komutla detaylı tablolar ya da belgeler oluşturmak mümkün.

Copilot sohbeti üzerinden çalışan “Office Agent” ile PowerPoint sunumları ve Word belgeleri de hazırlanabilecek. Excel tarafında ise yeni özellikle birlikte uzman olmasanız bile detaylı tablolar hazırlamak çok daha kolay hâle geliyor. OpenAI’ın GPT-5 modeliyle çalışan Ajan Modu, görevleri adım adım planlıyor ve sürecin nasıl ilerlediğini kullanıcıya gösteriyor.

Tek komutla her şeyi yapmak mümkün

Microsoft’un açıkladığı verilere göre Ajan Modu, gerçek tablolar üzerinde yapılan testlerde %57,2 doğruluk oranına ulaştı. Word tarafında ise bu özellik, yazma sürecini daha etkileşimli bir hale getiriyor. Örneğin aylık rapor hazırlarken Copilot, geçmiş verileri karşılaştırıp öne çıkan noktaları özetleyebiliyor. Office Agent ise Copilot sohbetinde ayrı olarak kullanılabiliyor ve tek bir komutla tam sunum setleri ya da belgeler oluşturabiliyor.

Yeni Ajan Modu şu anda Microsoft 365 Copilot Frontier programı ile Bireysel ve Aile abonelerine sunulmuş durumda. Özellik ilk etapta sadece web sürümlerinde kullanılabiliyor ancak kısa süre içinde masaüstü uygulamalarına da gelecek. ABD’de Office Agent desteği de aynı program kapsamında aktif hale getirildi ve bu özelliklerin yakında dünya genelinde de kullanıma açılması bekleniyor.