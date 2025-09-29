Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Microsoft, Excel ve Word İçin Tek Komutla Her Şeyi Yapabilen Ajan Modunu Duyurdu

Microsoft, Excel ve Word’e yeni Ajan Modu’nu getirdi. Artık tek bir komutla tablo, rapor ya da belge hazırlamak çok daha kolay.

Microsoft, Excel ve Word İçin Tek Komutla Her Şeyi Yapabilen Ajan Modunu Duyurdu
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Microsoft, Office uygulamaları için yeni bir özellik duyurdu. Excel ve Word’de artık “Ajan Modu” sayesinde tek bir komutla detaylı tablolar ya da belgeler oluşturmak mümkün.

Copilot sohbeti üzerinden çalışan “Office Agent” ile PowerPoint sunumları ve Word belgeleri de hazırlanabilecek. Excel tarafında ise yeni özellikle birlikte uzman olmasanız bile detaylı tablolar hazırlamak çok daha kolay hâle geliyor. OpenAI’ın GPT-5 modeliyle çalışan Ajan Modu, görevleri adım adım planlıyor ve sürecin nasıl ilerlediğini kullanıcıya gösteriyor.

Tek komutla her şeyi yapmak mümkün

TABLO

Microsoft’un açıkladığı verilere göre Ajan Modu, gerçek tablolar üzerinde yapılan testlerde %57,2 doğruluk oranına ulaştı. Word tarafında ise bu özellik, yazma sürecini daha etkileşimli bir hale getiriyor. Örneğin aylık rapor hazırlarken Copilot, geçmiş verileri karşılaştırıp öne çıkan noktaları özetleyebiliyor. Office Agent ise Copilot sohbetinde ayrı olarak kullanılabiliyor ve tek bir komutla tam sunum setleri ya da belgeler oluşturabiliyor.

TABLO1

Yeni Ajan Modu şu anda Microsoft 365 Copilot Frontier programı ile Bireysel ve Aile abonelerine sunulmuş durumda. Özellik ilk etapta sadece web sürümlerinde kullanılabiliyor ancak kısa süre içinde masaüstü uygulamalarına da gelecek. ABD’de Office Agent desteği de aynı program kapsamında aktif hale getirildi ve bu özelliklerin yakında dünya genelinde de kullanıma açılması bekleniyor.

Microsoft'tan Windows 11 bilgisayarları yapay zeka uygulamalarıyla dolduracak hamle Microsoft'tan Windows 11 bilgisayarları yapay zeka uygulamalarıyla dolduracak hamle
Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek Microsoft Teams’e Yeni Bir Güvenlik Özelliği Geliyor: Artık Tehlikeli Bağlantılar İçin Uyarı Verecek
Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim