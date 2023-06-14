Microsoft, Windows 10'un 21H2 Sürümüne Desteği Kesti

Microsoft'un geçtiğimiz gün yayınladığı bir güncelleme, Windows 10'un 21H2 sürümünün son güncellemesi oldu. Sürüme sahip Home ve Pro kullanıcılarının işletim sistemlerini 22H2'ye yükseltmesi gerekecek.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncellemeyle bazı Windows 10 kullanıcılarını üzecek bir hamle yaptı. Salı günü yayımlanan yamayla birlikte Windows 10’un 21H2 sürümüne verilen destek sonlandırıldı.

Bu hamleyle ilk olarak 2021 yılında çıkan Windows 10 21H2 sürümünün ömrü bazı kullanıcılar için bitmiş oldu. Destek kesintisinin, Home ve Pro kullanıcılarını kapsadığını belirtelim. Bu kullanıcıların, işletim sistemlerini 22H2’ye yükseltmesi gerekecek.

Enterprise ve Education kullanıcılarına destek bir yıl daha sürecek

Öte yandan tüm 21H2 sürümünü kullananlara desteğin kesimleyeceğini eklemeden geçmemek gerek. Windows’un işletmeler için olan sürümü Enterprise ve eğitim için olan sürümü Education’a sahip kişiler 21H2’den yararlanmaya 2024’e kadar devam edebilecek. Bir yıl sonra ise onların da güncelleme yapması gerekecek.

Windows 11’in ikinci yılı dolarken Microsoft, eski Windows sürümleri için desteğini yavaş yavaş kesiyor. Şirket, yakın zamanda Windows 10’un yalnızca 22H2 sürümünün aylık güncellemeler alacağını açıkladı. Ayrıca 22H2’nin Windows 10’un son güncellemesi olacağını da birkaç ay önce duyurdu. Sürüm, ilerleyen zamanlarda sadece güvenlik güncellemeleri alacak. Desteğinin 2025’e kadar sürmesinin beklendiğini de ekleyelim.