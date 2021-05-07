Microsoft, Windows 10 İçin Yeni Yazı Fontunu Kullanıma Sundu

Microsoft, Windows 10 Build 21376 kodlu geliştirici önizleme sürümünde yeni bir yazı fontunu kullanıma sundu. Test edilmesi için kullanıma sunulan bu yazı fontu, yıllardır kullanılabilen Segoe'nin yeni bir versiyonu. Microsoft, yeni fontu "Segoe UI" olarak isimlendiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10'un son önizleme sürümünde yeni bir yazı fontunu kullanıma sundu. Aslında yıllardır var olan bir font olan "Segoe"nin yeni bir versiyonunu oluşturan Microsoft, bu yazı fontunu "Segoe UI" ismiyle test edilmesi için kullanıcıların hizmetine sundu. Yeni bir isme sahip Segoe, modern cihazlarda daha şık bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Microsoft, yeni yazı fontu ile ilgili yaptığı açıklamalarda Segoe'nin en başta 9 puntoya uygun tasarlandığını ifade ediyor. Ancak yıllar içerisinde değişen koşulların bu yazı fontunun revize edilmesine ihtiyaç doğurduğunu söyleyen yetkililer, Segoe UI'nin her yazı puntosunda mükemmel sonuçlar verdiğini ifade ediyor.

Windows 10'un Segoe UI isimli yazı fontu işte böyle görünüyor

Microsoft'un açıklamalarına göre bu yazı fontu, Windows 10 Build 21376 kodlu geliştirici sürümünde kullanılabiliyor. Microsoft, henüz test aşamasında olan fontun sistemin tamamına yayılmadığını, bunun daha sonra yapılacağını ifade ediyor. Şirket yetkilileri, bu fontun özellikle de küçük puntolardaki okunabilirliğinin çok iyi olduğunu, küçük ekran kullanan tüketicilerin Segoe UI'den vazgeçemeyeceklerini söylüyor.

Windows 10'un geliştirici önizleme sürümünde kullanıma sunulan yazı fontunun kararlı sürüme ne zaman geleceği bilinmiyor. Microsoft, Segoe UI'yle ilgili her şeye değinirken, bu yazı fontunun çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak beklentiler, bu yazı fontunun sonbahar aylarında sunulması beklenen 2021 özellik güncellemesi ile kullanıcılara sunulacağı yönünde...