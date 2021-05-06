Microsoft, Windows 95 döneminden kalma olmasına rağmen Windows 10'da dahi varlığını sürdüren bazı simgeleri modern versiyonlarıyla güncelliyor. Güncellenen simgelerin yılın ikinci yarısında yayınlanacak büyük Windows 10 güncellemesiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde tasarım yenilemeye odaklanacağı bir sır değil. Hatta şirket, bu görsel "gençleştirmenin" bir parçası olarak Dosya Gezgini, klasör, Geri Dönüşüm Kutusu gibi bir grup sistem uygulamasının simgelerini zaten değiştirmişti. Ancak görünen o ki yakın gelecekte daha fazla simge değişikliği ile karşılaşacağız.

Windows Latest, konuyla ilgili olarak aktardığı bilgilerde Microsoft'un Windows 10 önizleme sürümlerinde shell32.dll dosyasının bir parçası olarak hazırda bekleme modu, ağ bağlantısı, bellek, disket gibi Windows 95'ten kalma bazı simgeleri yeni ve modern versiyonlarıyla değiştirdiğini ifade etti.

Microsoft'un yeni ve eski simgeleri şu şekilde;

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de karşılaştırabileceğimiz gibi Microsoft, bazı Windows simgelerinin fazlasıyla eski moda kaldığının farkında ve yayınlayacağı güncelleme ile bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Evet, artık bir sürücüyü güncellemek için Aygıt Yöneticisi'ni açtığınızda Windows'un bir disket sürücüsü istediğini görmeyeceksiniz.

Microsoft'un bir süredir Windows 10 için bir görsel revizyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Sun Valley kod adlı söz konusu tasarım güncellemesiyle ilgili olarak Microsoft şu ana kadar herhangi bir detay paylaşmadı ancak ekim ayında yayınlanacak Windows 10 21H2 güncellemesiyle birlikte bu değişikliklerden bazılarını görmeyi bekleyebiliriz.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Microsoft, Windows 10'da şu ana kadar yalnızca birkaç küçük simge değişikliğine gitti. Sun Valley güncellemesi ise yeni Dosya Gezgini, oval uygulama pencereleri ve güncellenen başlat menüsü ile daha kapsamlı bir tasarım güncellemesi sunacak. Bu ayın sonlarında gerçekleştirilecek Microsoft Build konferansında Sun Valley ile ilgili daha fazla bilgi almayı bekleyebiliriz.