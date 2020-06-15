Windows 10 Sürüm 2004'te Yeni Başlangıç Hatası Keşfedildi

Microsoft'un sorunlarla dolu olan Windows 10 2004 sürümünde yeni bir sorun daha keşfedildi. Son Windows 10 güncellemesi ile "Yeni Başlangıç" özelliği, kullanılamıyor. Üstelik bu sorun tam 8 ay önce, yani Windows 10 Sürüm 2004 Insider kullanıcıları için yeni yeni kullanıma sunulduğunda tespit edilmiş ve kararlı sürüm yayınlanmasına rağmen hala giderilememiş.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar Windows 10 kullanıcılarına son büyük güncellemesini dağıtmakla meşgul. Windows 10 Sürüm 2004 olarak da bilinen bu güncelleme, Windows 10 kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunuyor. Ancak özellikle Windows 10'dan sonra bir Microsoft geleneği haline gelen güncelleme sonrası sorunlar, kullanıcıları yeni özelliklerden ziyade bu sorunlara kilitlemiş durumda.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Windows 10 Sürüm 2004 güncellemesinde görülen pek çok hatadan bahsettik. Şimdi ise keşfedilen ve hatta Microsoft'a da bildirilen bir sorundan daha bahsedeceğiz. Bu sorun, Microsoft tarafından çok öncelerden beri biliniyor olmasına rağmen kararlı Windows 10 Sürüm 2004'te hala düzeltilmiş durumda değil.

Son güncellemeyle Windows 10'un "Yeni Başlangıç" özelliği kullanılamıyor

Windows 10'un önemli özelliklerinden bir tanesi olan "Yeni Başlangıç" özelliği, bilgisayarlarında çeşitli sorunlar yaşayan kullanıcıların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı verilerini etkilemeyen bu özellik, bilgisayara yüklenmiş olan üçüncü parti uygulama ve özellikleri sistemden kaldırıyor. Ayrıca Windows 10'u fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Bu sayede kullanıcılar, format atmak zorunda kalmadan işletim sistemlerini tazelemiş oluyorlar.

Windows 10 2004 sürümünden önce bu özelliğin kullanımı şu şekildeydi; "Windows Güvenliği" bölümüne giren kullanıcılar, burada bulunan "Cihaz performansı ve sistem durumu" altından Yeni Başlangıç özelliğini kullanabiliyorlardı. Yeni Başlangıç özelliği altında bulunan "Ek Bilgi" ve "Başlarken" butonlarına tıklayan kullanıcılar, Windows 10'u fabrika ayarlarına döndürebiliyorlardı. Ancak Başlarken butonu artık yok ve bu özelliğe erişilemiyor.

Başlarken butonu, Windows 10 2004'ten önce böyle görünüyordu

Windows 10 Sürüm 2004 güncellemesinden sonra kullanıcılar, Windows 10'un Yeni Başlangıç özelliğini kullanmak istediklerinde ilginç bir sorunla karşılaşıyorlar. Bir kullanıcı, Ek Bilgi butonuna tıkladığında Başlarken butonunu göremiyor. Bunun yerine Microsoft'un destek sitesine erişen kullanıcı, bu sitede sadece Yeni Başlangıç özelliği ile ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Kısacası bu özelliği kullanmak artık mümkün değil.

Sorun, Windows 10 Sürüm 2004'ün Insider sürümlerinde de tespit edilmiş

Microsoft'un resmi Geri Bildirim sistemine bakıldığında, bu sorunun ilk kez 8 ay önce tespit edildiği görülüyor. Üstelik bu sorun bir ya da birkaç kullanıcı tarafından değil, onlarca Insider kullanıcısı tarafından Microsoft'a bildirilmiş. Ancak Microsoft, bu sorunu görmezden gelmiş olacak ki Windows 10 2004'ün kararlı sürümü de aynı soruna sahip. Üstelik Microsoft, bu hatayı bilinen sorunlar olarak da göstermiyor ve sorunun ne zaman giderileceği bilinmiyor.