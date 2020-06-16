Fotoğraf düzenleme uygulaması Adobe Photoshop, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana aldığı en büyük güncellemeye kavuştu. Güncellemeyle birlikte uygulamadaki yapay zekâ geliştirildi ve programa birkaç yeni özellik eklendi.

Günümüzün en popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Adobe Photoshop, hem masaüstü hem de iPadOS sürümlerinde her geçen gün yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Adobe, kendi uygulamaları içinde Sensei AI yapay zekâ yazılımının da işlevini genişletiyor.

Adobe Photoshop, bugün geçtiğimiz yılın kasım ayından beri aldığı en büyük güncellemeyi aldı. Bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte Adobe Photoshop’a birkaç yeni özellik getirilirken kullanıcıların deneyimlerini iyileştirecek bazı geliştirmeler de yapıldı. Gelin, yeni güncellemede sunulan yeniliklere bakalım.

macOS ve Windows için Photoshop:

Özne seç:

Adobe Photoshop’ta bulunan ‘Özne Seç’ özelliği, şirketin Sensei AI makine öğrenimiyle ayrı bir boyuta ulaştı. Kullanıcılar artık yalnızca tek bir tıklamayla kişileri daha doğru bir şekilde seçebilecekler ve bu seçimi bir maske hâline getirebilecekler. Bununla birlikte özellik, kişinin saçını da yüksek doğrulukla seçebilir oldu.

Adobe Camera Raw kullanıcı deneyimi geliştirmeleri:

Adobe Camera Raw, arayüz kısmında büyük bir değişiklik yaşadı. Uygulama, UX ve Lightroom’a benzer bir arayüze kavuştu. Fotoğraflar üzerinde yapılacak ayarlamalar artık daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir hâle geldi.

Adobe Fonts otomatik aktivasyon:

Adobe, Adobe Fonts’a eklediği özellik sayesinde uygulamanın otomatik olarak yeni Adobe Fonts yazı tiplerini indirmesini ve aktifleştirmesini sağladı.

Yazı tipi eşleştirme:

Sensei AI geliştirmeleriyle birlikte Yazı Tipi Eşleştirme özelliği sayesinde kullanıcılar, bir görselde kullanılan yazı tipini otomatik olarak bulabilecekler. Yazı tipi, Adobe üzerinde mevcut bir yazı tipiyse bu yazı tipi indirilip hemen kurulabilecek.

iPad için Photoshop:

Lightroom bağlantılı düzenleme:

iPad kullanıcıları, Photoshop ve Lightroom arasında ne yazık ki bugüne kadar bağlantı kuramıyorlardı ancak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, hem Lightroom’un hem de Photoshop’un iPadOS versiyonları üzerinden fotoğraflarını düzenleyebilecekler.