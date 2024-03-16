Microsoft, varsayılan tarayıcı olarak Chrome kullananlara varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeleri için pop-up reklam göstermeye başladı. Microsoft, kullanıcılara bu tek seferlik gösterilen reklamı 'reddetme hakkı' verecek kadar değer verdiğini söyledi...

Microsoft'un uygulamalarının içinde diğer hizmetlerinin reklamını yapması yeni bir gelişme değil. Ancak şirket, artık sınırları zorluyor gibi görünüyor. Zira son güncellemenin ardından Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının karşısına bir pop-up reklam çıkarıyor ve varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmelerini 'rica' ediyor.

Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Windows kullanıcıları, sağ alt köşede oldukça büyük bir pop-up bildirimiyle karşı karşıya kalıyorlar. "Chrome'da GPT-4 ile ücretsiz sohbet edin" başlıklı bildirim, tahmin edebileceğiniz gibi Chrome kullanıcılarına odaklanıyor ve bildirimdeki "Evet" butonuna tıkladığınızda öncelikle Chrome'a Bing uzantısı yükleniyor ve tarayıcı içinde varsayılan arama motorunu Bing yapmak isteyip istemediğinizi soran bir pop-up açılıyor.

Microsoft, kullanıcılara değer verdiği için teklifi reddetme seçeneği koymuş...

Microsoft'un bu "Bing" bildiriminin tek seferlik olduğunu söyleyelim. Eğer Windows'un sağ alt köşesinde açılan pop-up bildirimindeki "Hayır, teşekkürler" butonuna tıklarsanız bildirim kapanıyor ve bir daha karşınıza çıkmıyor. Yine de Windows'un kullanıcılara böyle bir bildirim çıkarıyor olması bir miktar sinir bozucu.

Microsoft iletişim direktörü Caitlin Roulston, konuyla ilgili olarak The Verge'e yapmış olduğu açıklamada, "Müşterilerimize seçenek sunmaya değer veriyoruz, bu nedenle bildirimi reddetme seçeneği var." ifadelerini kullandı. Yani Microsoft, bu sinir bozucu bildirimi doğru bir hareket olarak bulmakla kalmıyor, reddetme seçeneği sunmanın kullanıcılara değer vermek olduğunu düşünüyor. Yorumu sizlere bırakıyoruz…