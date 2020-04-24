Microsoft Word, 'Çift Boşluk Hatası' İçin Güncelleme Alıyor

Teknoloji devi Microsoft, günümüzde en çok kullanılan metin editörlerinden bir tanesi olan Word’de yer alan çift boşluk tartışmasına son noktayı koydu. Güncellenen uygulamayla birlikte artık kullanıcılar yanlışlıkla bıraktıkları çift boşluk sonrası hata uyarısı alacak.

Hepimizin kalem defter yerine günlük hayatta sıkça kullandığı araçlardan bir tanesi de Microsoft Word olarak biliniyor. Microsoft, şimdi de uzun yıllardan beri süren bir tartışmaya son noktayı koymak için attığı somut adımı duyurdu. Yeni gelen güncellemeyle beraber artık Word’de yazı yazarken nokta işaretinden sonra bırakılan çift boşluk hata olarak kabul edilecek ve kullanıcılara boşluğu 1'e indirmeleri gerektiği bildirilecek.

Kullanıma açacağı yeni güncellemeyle yıllardır süren tartışmayı artık bitirmek isteyen Microsoft, yeni sürümü masaüstü versiyonlarda test etmeye başladı ancak eklememiz gerekiyor ki hâlâ nokta sonrası çift boşluk bırakmak konusunda ısrarcı olan kullanıcılar var. Yapılan yorumlar onların bu yeniliği göz ardı etmesi gerektiği yönünde. Microsoft da buna olanak sağlıyor ve yazım denetleme özelliği üzerinden çift boşluğun hata olarak işaretlenmesini kapatmaya imkân veriyor. Yani yenilik istemeyen kullanıcılar Word’ü eskisi gibi kullanabilecek.

Güncelleme dağıtılmaya başlandı:

Yeni güncelleme bazı kullanıcılara ulaşmaya başlasa da bunun henüz test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Şu an için henüz testleri devam eden güncellemenin çok yakın bir zaman içinde Word’ün masaüstü uygulamasını kullanan herkese ulaştırılması hedefleniyor. Tüm bunlara ek olarak şirket, yeni değişiklikle ilgili alınan olumlu geri bildirimlerin oldukça fazla olduğuna da dikkat çekiyor.

Şirketin program yönetim direktörü Kirk Gregersen, The Verge'e konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Gregersen, açıklamasında “Büyük boşluk tartışmasının ana noktasında bunun bazı yazarların tercihi olmayan bir seçim olduğunun farkındayız. Bu nedenle de testlerimize devam edeceğiz ve söz konusu önerilerin kolaylıkla kabul edilmesini, geri çevrilmesini veya tamamen devre dışı bırakılabilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullanarak her kullanıcının isteklerini göz önünde bulundurduklarının altını çiziyor.