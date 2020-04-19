Microsoft Word, Cümle Düzeyinde Öneriler Göstermeye Başladı

Günümüzün en çok kullanılan yazım araçlarından birisi olan Microsoft Word, bugün gelen güncellemeyle cümle düzeyinde öneriler göstermeye başladı. Uygulama, akıcılığı geliştirmek ve anlatımı iyileştirmek gibi birçok amaç için önerilerde bulunuyor.

Günlük hayatta artık defter ve kalemin yerini alan bilgisayarlarımızdaki veya herhangi bir akıllı cihazımızdaki araçlar, her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu araçlar arasında yıllardır bizimle olan ve birçok konuda yeri tutulmaz olan Microsoft Word de bu konuda bir istisna değil.

Microsoft, yazım aracı Word’ü geliştirmek ve kullanıcılara yazı yazarken daha büyük kolaylıklar sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla bırakılan ‘çift boşluk’ hatasını da kullanıcılara göstermeye başlayan Word, bugün oldukça kullanışlı bir özelliği bünyesine kattı.

Microsoft Word, cümle düzeyinde öneriler gösterecek:

Geçtiğimiz yıl Microsoft, Word uygulaması için ‘Rewrite (yeniden yazım)’ özelliğini duyurmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıkları cümleler için farklı anlatım yolları veya sözcük öbekleri önerileri alabiliyorlardı. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Microsoft’un bu özelliği çok daha iyi bir hâl aldı.

Microsoft Word, yeni gelen güncellemeyle birlikte yalnızca alternatif anlatım yolları veya sözcük öbekleri önerisinde bulunmayacak. Güncellemeyle birlikte Word, cümle düzeyinde yazım önerilerinde de bulunacak. Microsoft Word’e gelen yeni özellik, aşağıdaki türlerde önerilerde bulunacak:

Akıcılığı geliştirmek: Bu türdeki öneriler anlatımın akışını geliştirmeye odaklanır ve dil bilgisi ve imlâ düzenlemesi gibi önerilerde bulunur.

Bu türdeki öneriler anlatımın akışını geliştirmeye odaklanır ve dil bilgisi ve imlâ düzenlemesi gibi önerilerde bulunur. En kısa şekilde ifade etmek: Bu türdeki önerilerin amacı bir fikri fazla kelime kullanmadan anlatmaktır.

Bu türdeki önerilerin amacı bir fikri fazla kelime kullanmadan anlatmaktır. Başka sözcüklerle anlatma: Bu türdeki önerilerin amacı anlatımı eş anlamlı kelimelerle yansıtmaktır.

Bu türdeki önerilerin amacı anlatımı eş anlamlı kelimelerle yansıtmaktır. Okunabilirliği geliştirmek: Bu türdeki önerilerin amacı bir yazıyı farklı düzeyde okuma kabiliyeti olan insanlar için okunabilir yapmaktır. Genel anlamda öneriler daha kısa ve basit anlatım içerir.

Microsoft Word’e gelen yeni özellikler, şirketin en yeni yapay sinir ağı ve makine öğrenimi modelleriyle hayata geçebildiler. Şirketin bu modelleri, milyonlarca cümleyi analiz ederek kendilerini eğitti. Microsoft Word’e gelen yeni özellikler, Microsoft 365 (Office 365) aboneliği olan herkes tarafından kullanılabilir. Yalnız yeni özellik, şu an için yalnızca İngilizce dilini destekliyor.