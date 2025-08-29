Microsoft Word'ün en önemli eksiklerinden biri gideriliyor. Şirket artık oluşturulan belgeler için otomatik kayıt desteği sunacak. Bu özellik, buluta entegre çalışacak ve veri kaybını engelleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan dünyanın en popüler metin yazma aracı Word ile ilgili bomba bir hamle geldi. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, 43 yıllık uygulamadaki en önemli "eksik"lerden birini giderecek diyebiliriz. Gelin hep birlikte Microsoft Word için geliştirilen yeni özelliğe yakından bakalım.

Bir Microsoft Word dosyası açtığınız zaman manuel olarak kayıt işlemi yapmanız gerekir. Word, opsiyonel olarak sunulan otomatik kayıt ayarı açılmadığı takdirde yazdığınız metni otomatik olarak kaydetmez. İşte üzerinde çalışılan yeni özellik tam olarak buna odaklanıyor. Kullanıcılar, artık opsiyonel ayara ihtiyaç duymadan metinlerinin buluta kaydedildiğini görecekler.

Yine isteğe bağlı olacak

Şu an için Microsoft 365 Insider kullanıcıları tarafından test edilen yeni özellik, oldukça basit bir kullanım şekline sahip olacak. Bu yeni özellik, açılabilir menü olarak karşımıza çıkacak ve otomatik kaydedilecek dosyanın ismini ve buluttaki kayıt yerini kullanıcıya soracak. Kullanıcının bu bilgileri girmesi ile otomatik kayıt süreci başlamış olacak. Ancak Microsoft Word'ün yeni otomatik kayıt seçeneği de isteğe bağlı çalışacak. İstemeyen kullanıcı, belgenin gerçek zamanlı kaydedilmesi özelliğini kullanmayabilecek.

Microsoft Word için geliştirilen özellik oldukça önemli. Çünkü bu özellik sayesinde kullanıcılar, hangi cihazda olurlarsa olsunlar veri kaybı yaşamayacaklar. Neticede tıkladıkları tek bir harf bile buluta gönderilecek. Ayrıca bu özellik sayesinde olası elektrik kesintileri veya çökme gibi durumlara karşı da bir kalkan geliştirilmiş olacak. Tabii bu özelliği kullanabilmek için Microsoft 365 abonesi olmak gerekecek.