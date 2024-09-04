Microsoft, bu yıl başından beri izin verilmesine rağmen neden hâlâ Xbox bulut oyun hizmeti uygulamasını App Store'a getirmediğini açıkladı. Buna göre Apple'ın kuralları, uygulamayı getirmeyi "imkânsız" kılıyor.

Apple, bu yılın ocak ayında aldığı bir kararla uygulama mağazası App Store’da dünya çapında bulut oyun hizmetlerinin yer almaya izin vermişti. Bu karar, Xbox Cloud Gaming ve NVIDIA GeForce Now gibi önceden web üzerinden erişilebilen hizmetlerin tamamen ayrı iPhone ve iPad uygulamasına sahip olmasına olanak tanıyordu.

Ancak diğer şirketlerden konuda bir adım görmemiştik. Henüz bulut oyun hizmetleri App Store’a gelmemişti. Türkiye’de henüz kullanılamayan Xbox Cloud Gaming de bunlardan biriydi. Şimdi de Microsoft, neden hâlâ hizmetin iOS uygulamasının çıkmadığını açıkladı.

Apple’ın aldığı %30’luk ücret Xbox bulut oyun hizmeti uygulamasının App Store’a gelmesini “imkânsız” kılıyor

Birleşik Krallık’ın rekabet yetkilileri tarayıcılar ve bulut oyun üzerinde soruşturma yürütüyor ve şirketlerden bu konu hakkında bilgi topluyordu. Microsoft da bu kapsamda düzenleyicilere bazı bilgiler sundu. İşte Xbox Cloud Gaming’in iOS uygulamasıyla ilgili detaylar da burada ortaya çıktı.

Temmuz civarı paylaşılan ve geçtiğimiz gün The Verge tarafından elde edilen belgelerde, Xbox Cloud Gaming’in App Store’a “kuralların çok kısıtlayıcı olması” nedeniyle gelmediği ifade edildi. Microsoft, bu uygulamalara sözde izin verilse de teknik ve ekonomik olarak uyulamayacak çok fazla kural olduğunu vurguladı. Microsoft’un ana şikâyeti, App Store kurallarının iOS cihazlarda uygulama içi satın satın alma zorunluluğu içeren özellikler ve abonelikler gerektirmesi. Yani başka bir platformdan satın alınıp iOS üzerinden oynanmaya izin verilmiyor.

Apple da bu şekilde. Geliştiricilerden %30 civarında yüksek bir komisyon kesiyor. Microsoft, bu ücretin bulut oyunu hizmetinden para kazanmasını “imkânsız hâle getirdiğini” ve uygulanamaz olduğunu ifade etmiş. Bu yüzden de şu ana kadar Xbox Cloud Gaming’i App Store’a getirmemiş. Şirkete göre bu, hiç ekonomik olarak sürdürülebilir bir kural değil.

Teknoloji devi, bunlar dışında Apple’ın AB dışında alternatif uygulama mağazalarına destek vermemesinden ve web uygulamalarının cihazın donanım özelliklerine erişmesini kısıtlayan kurallarından da şikâyetçi.

Kısacası Xbox Cloud Gaming’in App Store’a hâlâ gelmeme nedeni Apple’ın politikaları. Şirketin bu konuda bir değişiklik yapıp yapmayacağını zamanla göreceğiz. Ancak şu an için hizmetin iOS uygulamasının bir süre daha çıkış yapmayacağını söylemek mümkün. Zaten çıksa bile biz kullanamayacağız çünkü Xbox bulut oyun hizmeti hâlâ Türkiye’de yok.