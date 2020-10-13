League of Legends 2020 Sezon Sonu Ödülleri Açıklandı

Riot Games, 2020'nin sonlarına yaklaşırken 2020 Dereceli Sezon Sonu Ödülleri'ni açıkladı. Oyuncular, zafer ve onur puanlarına göre ayrı ayrı ödüllerin sahipleri olacaklar.

League of Legends 2020 dereceli sezonu 9 Kasım günü 23:59’da sona erecek ve Riot Games, 2020 Sezon Sonu Ödüllerini nihayet açıkladı. Riot’un resmi web sitesine göre oyuncular, sezon sonu ödüllerini dereceli sezonu sona erdikten sonraki iki hafta içinde alacaklar.

League of Legends 2020 dereceli sezonunda Altın ya da daha üst bir seviyeye ulaşan oyuncular, Victorious Lucian (henüz sahip değilseniz standart Lucian) alacaklar. Ayrıca oyuncular, Altın seviye üzerindeki her kademe için bir Victorious kroma alacaklar.

League of Legends 2020 dereceli sezonu Sezon Sonu Ödülleri

Clash Ödülleri

Clash ödülleri, sezon boyunca kazandığınız Zafer Puanı miktarına bağlı olacak. Herkes herhangi bir Clash turnuvasına katıldığı için bir Clash Contender Simgesi alacak ancak zafer puanına göre verilen ödüller, oyuncuları birbirlerinden ayıracak.

Yarışmacılar

Yarışmacı Sihirdar Simgesi: 1 VP

Contender Clash Logosu: 200 VP

Contender Clash Banner: 1000 VP

Fatihler

Yenilmez Sihirdar Simgesi: 2000 VP

Conqueror Clash Logosu: 3000 VP

Yenilmez Clash Banner: 4000 VP

Şampiyonlar

Şampiyon Sihirdar Simgesi: 5000 VP

Şampiyon Clash Logosu: 6000 VP

Şampiyon Çatışması Banner: 7000 VP

Onur Ödülleri

Sezon bittiğinde, Onur seviyenize bağlı bir Onur kapsülü alacaksınız.

Onur 3 Kapsülü

Rastgele Totem Görünümü

3 Anahtar Parça

Onur 4 Kapsül

Rastgele Totem Görünümü

Kalıcı Rastgele İfade

3 Anahtar Parça

Onur 5 Kapsül