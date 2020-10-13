League of Legends 2020 Sezon Sonu Ödülleri Açıklandı

League of Legends 2020 dereceli sezonu 9 Kasım günü 23:59’da sona erecek ve Riot Games, 2020 Sezon Sonu Ödüllerini nihayet açıkladı. Riot’un resmi web sitesine göre oyuncular, sezon sonu ödüllerini dereceli sezonu sona erdikten sonraki iki hafta içinde alacaklar.
League of Legends 2020 dereceli sezonunda Altın ya da daha üst bir seviyeye ulaşan oyuncular, Victorious Lucian (henüz sahip değilseniz standart Lucian) alacaklar. Ayrıca oyuncular, Altın seviye üzerindeki her kademe için bir Victorious kroma alacaklar.
League of Legends 2020 dereceli sezonu Sezon Sonu Ödülleri
Clash Ödülleri
Clash ödülleri, sezon boyunca kazandığınız Zafer Puanı miktarına bağlı olacak. Herkes herhangi bir Clash turnuvasına katıldığı için bir Clash Contender Simgesi alacak ancak zafer puanına göre verilen ödüller, oyuncuları birbirlerinden ayıracak.
Yarışmacılar
- Yarışmacı Sihirdar Simgesi: 1 VP
- Contender Clash Logosu: 200 VP
- Contender Clash Banner: 1000 VP
Fatihler
- Yenilmez Sihirdar Simgesi: 2000 VP
- Conqueror Clash Logosu: 3000 VP
- Yenilmez Clash Banner: 4000 VP
Şampiyonlar
- Şampiyon Sihirdar Simgesi: 5000 VP
- Şampiyon Clash Logosu: 6000 VP
- Şampiyon Çatışması Banner: 7000 VP
Onur Ödülleri
Sezon bittiğinde, Onur seviyenize bağlı bir Onur kapsülü alacaksınız.
Onur 3 Kapsülü
- Rastgele Totem Görünümü
- 3 Anahtar Parça
Onur 4 Kapsül
- Rastgele Totem Görünümü
- Kalıcı Rastgele İfade
- 3 Anahtar Parça
Onur 5 Kapsül
- Rastgele Totem Görünümü
- Kalıcı Rastgele İfade
- 6 Anahtar Parça